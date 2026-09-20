Últimos días para ahorrar hasta $200 en TechCrunch Disrupt 2026 en San Francisco

La cuenta regresiva ha comenzado: solo quedan seis días para aprovechar los descuentos de hasta $200 en las entradas para TechCrunch Disrupt 2026. La ventana de precios actuales se cerrará el 25 de septiembre a las 11:59 p.m. PT, momento en el cual los precios aumentarán. Este evento, que tendrá lugar en San Francisco, reunirá a más de 10,000 fundadores, inversores y líderes tecnológicos, ofreciendo una oportunidad única para establecer conexiones valiosas y explorar las últimas tendencias en el ecosistema de startups.

En TechCrunch Disrupt 2026, los asistentes no solo podrán asistir a sesiones informativas, sino que también tendrán la oportunidad de conocer a las personas clave del sector, descubrir innovaciones antes de que se vuelvan convencionales y obtener información práctica que podrán aplicar en sus propios proyectos. Con más de 250 oradores y 200 sesiones abarcando diversas industrias, desde inteligencia artificial hasta biotecnología y fintech, el evento promete ser un espacio de aprendizaje y networking sin igual.

Además, los asistentes tendrán acceso a oportunidades de networking, incluyendo un café de flujo de negocios y un sistema de emparejamiento impulsado por inteligencia artificial, ideal para inversores y fundadores. No se trata solo de lo que se presenta en el escenario, sino también de las conexiones que se pueden forjar fuera de él.

Para asegurar tu lugar, es fundamental registrarse lo antes posible. Puedes registrarte aquí y obtener hasta $200 de descuento en tu entrada. Además, si traes a cuatro o más personas, podrás ahorrar un 30% adicional.

Recuerda, la oportunidad de participar en uno de los eventos tecnológicos más esperados del año está a solo unos días de distancia. Asegúrate de no perderte la posibilidad de aprender y conectar con los líderes del sector en TechCrunch Disrupt 2026, que se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre en San Francisco.