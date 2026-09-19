Instituto, más puntero que nunca: le ganó 3-1 el clásico a Talleres y Alta Córdoba es un carnaval

Instituto se quedó con el clásico cordobés ante Talleres. La Gloria ganó 3-1 en el Monumental de Alta Córdoba por el Torneo Clausura y consolidó su liderazgo en soledad en la Zona A. El encuentro tuvo cuatro goles, una expulsión y varias jugadas que generaron polémica.

Giuliano Cerato, Fernando Alarcón y Ezequiel Unsain, en contra, marcaron los goles del conjunto local, mientras que Alexandro Maidana descontó para Talleres. El Matador jugó buena parte del segundo tiempo con un futbolista menos debido a la expulsión de Agustín Álvarez Martínez.

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El partido tuvo un primer tiempo parejo, con Instituto ligeramente mejor parado y las principales situaciones sobre el arco de Talleres. Lázaro tuvo una de las primeras oportunidades con un remate desde afuera del área que pasó cerca del palo.

La más clara llegó a los 37 minutos. Lázaro envió un centro preciso y Nicolás Tissera apareció en el área para cabecear de palomita. Ezequiel Unsain respondió con una gran atajada y, en el rebote, Alex Luna no pudo definir ante la intervención de la defensa albiazul.

Cuando se terminaba la primera mitad llegó una de las acciones más controvertidas de la noche. Tras un enfrentamiento entre Fernando Alarcón y Agustín Álvarez Martínez dentro del área de Instituto, el árbitro Darío Herrera fue llamado por el VAR para revisar la jugada.

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Luego de observar las imágenes, Herrera decidió expulsar al delantero de Talleres y amonestar a Alarcón. La decisión provocó fuertes reclamos del banco y de los futbolistas albiazules, que cuestionaron la determinación arbitral.

Con superioridad numérica, Instituto tomó el control del partido en el complemento. A los cinco minutos, Giuliano Cerato recibió una pelota que había quedado en el área y sacó un potente remate de primera que venció a Unsain para poner el 1-0.

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El arquero de Talleres había vuelto a intervenir minutos antes ante otro remate de Cerato, pero nada pudo hacer frente al disparo que abrió el marcador.

Instituto amplió la diferencia antes del cuarto de hora. Alex Luna ejecutó un tiro libre y Fernando Alarcón alcanzó a desviar la pelota, que terminó descolocando a Unsain y se convirtió en el 2-0.

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Talleres reaccionó y consiguió descontar a los 20 minutos. Alexandro Maidana, que había ingresado durante el complemento, ganó de cabeza dentro del área y marcó el 1-2 para devolverle suspenso al clásico.

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El conjunto dirigido por el Matador intentó llegar al empate pese a jugar con un hombre menos, pero Instituto mantuvo el control y contó con oportunidades para ampliar nuevamente la ventaja.

En el tramo final llegó el tercer tanto de la Gloria. Una jugada individual de Lázaro terminó con un centro rasante que cruzó el área y que Ezequiel Unsain no logró controlar. La pelota terminó en el fondo del arco y estableció el 3-1 definitivo.

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Con este resultado, Instituto alcanzó los 22 puntos y quedó como único líder de la Zona A del Torneo Clausura. Talleres, en cambio, continúa en el fondo de la clasificación con ocho unidades, las mismas que Central Córdoba.

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