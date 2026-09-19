"Herrera es un crack": la irónica respuesta de De Felippe al ser consultado por el arbitraje

Omar De Felippe analizó la derrota de Talleres por 3-1 ante Instituto en el clásico cordobés y apuntó a la expulsión de Agustín Álvarez Martínez como uno de los momentos que modificaron el desarrollo del partido. El entrenador también reconoció que su equipo todavía está en una etapa de construcción y que necesita incorporar herramientas para competir mejor.

“En el primer tiempo no tuvimos ningún problema, cuando estábamos igual. En el segundo tiempo, cuando nos quedamos con uno menos, se complica la cosa”, explicó De Felippe. El técnico sostuvo que había advertido durante la semana sobre la importancia de terminar el partido con los 11 jugadores y lamentó que la expulsión terminara condicionando al equipo.

Sobre el planteo elegido ante Instituto, explicó que el rival presenta características diferentes a Unión, al que Talleres había vencido en su último partido. “Una línea de tres de mucha altura, con tres delanteros muy dinámicos, que te chocan, te llevan por delante, y con una línea de cuatro quizás podíamos sufrir”, señaló.

De Felippe también marcó una diferencia en el grado de trabajo entre ambos equipos. “El equipo rival tiene más trabajo que mi equipo. Tiene mucho más trabajo, tiene muy claro cómo y en qué, y yo todavía estoy tratando de encontrar algunas alternativas, de conocer a los pibes”, reconoció.

El entrenador valoró, de todos modos, la actitud de sus jugadores después de quedar en inferioridad numérica. “Me gustó que a pesar de ir abajo salimos a jugar con uno menos, intentamos jugar, hay algunos chicos que mostraron mucha valentía”, afirmó.

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Entre los aspectos a corregir, mencionó el desequilibrio defensivo, la dificultad para controlar las transiciones y la necesidad de lograr un equipo más agresivo con la pelota. “Pretendemos un equipo un poco más agresivo, sin tanto juego lateral”, explicó.

Además, De Felippe evitó referirse al arbitraje de Darío Herrera. Ante las consultas sobre su actuación, respondió: “No hablo de Herrera, no hablo de ningún árbitro. Yo entiendo cómo es esto”.

El DT también habló de Diego Valoyes, quien arrastra una inflamación en el tobillo. Explicó que pretende que el delantero se recupere completamente antes de volver a jugar y destacó que, por sus características, necesita estar en buenas condiciones físicas para afrontar la intensidad de este tipo de partidos.

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Talleres tendrá ahora tiempo para trabajar antes del próximo compromiso, que será otro clásico cordobés frente a Belgrano. De Felippe aseguró que aprovecharán esos días para conocer mejor al plantel y encontrar soluciones.

“Tenemos que empezar a ver cómo armamos un equipo de fútbol duro, que sepa qué hacer cuando tiene la pelota y qué hacer cuando no la tiene”, sostuvo.

En ese sentido, el entrenador insistió en la necesidad de que sus futbolistas aprendan a manejar los momentos de los partidos y eviten reacciones que puedan perjudicar al equipo. “Por momentos parecería que somos inocentes. Eso es algo que tenemos que tratar de mejorar”, afirmó.

“Tenemos que ser inteligentes en el cómo. No venimos a pelearnos, tenemos que venir a jugar”, remarcó De Felippe, quien cerró su análisis con un mensaje para los hinchas: “Que venga, que aliente a los pibes, que vamos a salir adelante. Necesitamos tiempo de laburo”.