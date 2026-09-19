FOTO: Imputan a Axel Herrera por administrar un búnker de drogas en la cárcel de Piñero

Buenos Aires, 19 septiembre (NA) -- Dos presos, entre ellos uno de los acusados por el asesinato del chofer Marcos Daloia, quien fue asesinado en marzo de 2024, fueron imputados por regentear un búnker de drogas en la cárcel de Piñero, en la provincia de Santa Fe.

Axel Herrera, quien espera el juicio en su contra por el homicidio del colectivero de la línea K, quedó en la mira por el supuesto manejo de un punto de venta de estupefacientes junto a Ezequiel Romero, otro reo alojado en ese penal, según informaron medios locales.

Ambos implicados contarían con la colaboración de tres mujeres que se encontraban en libertad para obtener la droga y cobrar las deudas que los delincuentes poseen dentro de la Unidad N.º 11 de Piñero.

La Fiscalía N.º 2 de Rosario imputó también a Yamila R., pareja de otro recluso, y a Natalia G., novia de Romero. De acuerdo a la investigación, R. le suministraba las sustancias a G. y a la madre de Herrera para que ingresen al establecimiento penitenciario.

La progenitora de Herrera hasta el momento no fue acusada, al tiempo que la jueza de primera instancia, de apellido Granato, dictó la prisión preventiva por el plazo de la ley para Natalia G.; y para Yamila R. se dispuso la libertad con medidas alternativas.

La fiscal Brenda Debiasi sostuvo que los cuatro involucrados intervinieron junto a otras personas sin identificar para la comercialización de la droga entre abril y septiembre de este año.

Familiares de otros reclusos denunciaron haber sido amenazados por las mujeres para cobrar una deuda generada por los presos, por lo que la fiscal ordenó el peritaje de teléfonos y el levantamiento del secreto bancario.

Herrera, de 21 años, se encuentra sindicado por su presunta participación en el crimen de Daloia, atacado a balazos el 7 de marzo de 2024 en la ciudad de Rosario, donde falleció tres días después.