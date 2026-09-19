Michelle Bachelet se retira de su candidatura a la Secretaría General de la ONU tras falta de apoyo

Buenos Aires, 19 septiembre (NA) -- La ex presidenta chilena Michelle Bachelet anunció hoy que no continuará con su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), al no haber obtenido los apoyos necesarios.

"Hoy anuncio que he decidido no continuar con mi candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas", señaló Bachelet en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Bachelet informó su decisión luego de no obtener los apoyos necesarios en el tercer sondeo informal del Consejo de Seguridad de la ONU, realizado el viernes: "Estoy convencida de que el liderazgo no es solo saber cuándo avanzar. Es también saber cuándo desistir para que el proceso siga su curso. Los resultados de los straw poll del Consejo de Seguridad me indican que ese momento ha llegado", afirmó.

La ex mandataria del país austral obtuvo, según resultados preliminares, un voto de apoyo, once en contra y tres sin opinión en el tercer sondeo, con lo que quedó en el séptimo lugar entre ocho postulaciones. La costarricense Rebeca Grynspan fue quien obtuvo una mayor cantidad de votos, con nueve apoyos, mientras la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett recibió ocho respaldos.

En el video difundido, Bachelet dijo no estar arrepentida de haber asumido la candidatura y destacó que en su campaña pudo instalar la idea de que la próxima secretaria general debería ser una mujer de América Latina.

La autoridad agradeció al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por el respaldo a su candidatura. También valoró el patrocinio del ex presidente chileno Gabriel Boric a su postulación.

El Gobierno del presidente chileno, José Antonio Kast, indicó en un comunicado emitido por la Cancillería que "tomó nota" de la decisión de la expresidenta. Añadió que el Ejecutivo decidió retirar el patrocinio de Chile a esta nominación, luego de evaluar elementos como la dispersión de candidatos en la región y su impacto en las posibilidades de éxito. Bachelet fue presidenta de Chile en dos períodos, entre 2006 y 2010 y entre 2014 y 2018.

Asimismo, se desempeñó en la ONU como directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y Alta Comisionada para los Derechos Humanos (2018-2022).