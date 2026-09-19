Polémica en Instituto-Talleres: todo el Matador reclamó roja para Alex Luna por un golpe
El jugador de Instituto impactó con el codo a Valentín Fascendini durante una pelota dividida. Los jugadores de Talleres protestaron la decisión de Darío Herrera.
19/09/2026 | 22:15Redacción Cadena 3
FOTO: Instituto y Talleres disputaron un clásico caliente. (Foto: Daniel Cáceres/C3)
El clásico entre Instituto y Talleres por el Torneo Clausura tuvo una de sus acciones más discutidas en una pelota dividida entre Alex Luna y Valentín Fascendini. El futbolista de la Gloria impactó con el codo al defensor albiazul y la jugada generó fuertes reclamos de todo el equipo visitante.
La acción se produjo durante el partido disputado en Alta Córdoba, con Darío Herrera como árbitro. Tras el golpe, los jugadores de Talleres rodearon al juez para protestar por la sanción adoptada y reclamaron que Luna fuera expulsado.
El contacto se produjo cuando ambos futbolistas disputaban una pelota. Luna levantó el brazo e impactó con el codo sobre Fascendini, en una acción que generó inmediatamente las protestas del conjunto albiazul.
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TODO TALLERES RECLAMÓ ROJA PARA ALEX LUNA
Los jugadores de la T pedían expulsión para el 10 de Instituto.
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La jugada quedó bajo discusión por la posible utilización de una tarjeta roja, aunque el árbitro Darío Herrera no tomó esa determinación. Las imágenes de la acción permitieron observar desde distintos ángulos el momento del impacto y alimentaron la polémica durante el clásico cordobés.
El encuentro enfrentó a dos equipos con realidades diferentes en la Zona A del Torneo Clausura: Instituto llegaba como líder de la clasificación, mientras que Talleres ocupaba el penúltimo lugar. Sin público visitante, ambos buscaban quedarse con el clásico disputado en Alta Córdoba.
Lectura rápida
¿Qué acción generó polémica en el clásico? Una jugada entre Alex Luna y Valentín Fascendini donde Luna impactó con el codo a Fascendini.
¿Quién fue el árbitro del partido? El árbitro fue Darío Herrera.
¿Dónde se disputó el encuentro? El partido se llevó a cabo en Alta Córdoba.
¿Qué reclamaron los jugadores de Talleres? Protestaron por la sanción y pidieron la expulsión de Luna.
¿Cuál era la situación de ambos equipos en la clasificación? Instituto era líder, mientras que Talleres ocupaba el penúltimo lugar en la Zona A del Torneo Clausura.