Polémica en Instituto-Talleres: todo el Matador reclamó roja para Alex Luna por un golpe

El clásico entre Instituto y Talleres por el Torneo Clausura tuvo una de sus acciones más discutidas en una pelota dividida entre Alex Luna y Valentín Fascendini. El futbolista de la Gloria impactó con el codo al defensor albiazul y la jugada generó fuertes reclamos de todo el equipo visitante.

La acción se produjo durante el partido disputado en Alta Córdoba, con Darío Herrera como árbitro. Tras el golpe, los jugadores de Talleres rodearon al juez para protestar por la sanción adoptada y reclamaron que Luna fuera expulsado.

El contacto se produjo cuando ambos futbolistas disputaban una pelota. Luna levantó el brazo e impactó con el codo sobre Fascendini, en una acción que generó inmediatamente las protestas del conjunto albiazul.

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TODO TALLERES RECLAMÓ ROJA PARA ALEX LUNA Los jugadores de la T pedían expulsión para el 10 de Instituto. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max ?? #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports https://t.co/t1rSTA3yuF — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 20, 2026

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La jugada quedó bajo discusión por la posible utilización de una tarjeta roja, aunque el árbitro Darío Herrera no tomó esa determinación. Las imágenes de la acción permitieron observar desde distintos ángulos el momento del impacto y alimentaron la polémica durante el clásico cordobés.

El encuentro enfrentó a dos equipos con realidades diferentes en la Zona A del Torneo Clausura: Instituto llegaba como líder de la clasificación, mientras que Talleres ocupaba el penúltimo lugar. Sin público visitante, ambos buscaban quedarse con el clásico disputado en Alta Córdoba.