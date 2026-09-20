Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este domingo 20 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Santa Fe presenta un cielo despejado con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 86%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el norte, y la presión atmosférica se encuentra en 1003 hPa.

El clima hoy domingo 20 de septiembre

Para este domingo, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 29°. Las condiciones serán mayormente soleadas, con un viento moderado que podría alcanzar los 15 km/h. La alta humedad podría generar una sensación térmica algo superior a la temperatura real, especialmente durante la tarde.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas. El lunes, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado. El martes, las temperaturas descenderán a una mínima de 7° y una máxima de 18°, con cielo cubierto. El miércoles, se espera un leve repunte, con mínimas de 6° y máximas de 22°, bajo un cielo parcialmente nublado. El jueves, las temperaturas oscilarán entre 11° y 27°, con algunas nubes. Finalmente, el viernes, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 31°, con cielo mayormente despejado.