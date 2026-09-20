Un defecto oculto en el intestino podría explicar los brotes recurrentes de la enfermedad inflamatoria intestinal

Investigadores del Walter and Eliza Hall Institute y del Royal Melbourne Hospital descubrieron un defecto oculto en las células intestinales que puede contribuir a la enfermedad inflamatoria intestinal (IBD), incluso cuando los pacientes no presentan síntomas. Este estudio, que analizó alrededor de 900 biopsias intestinales humanas y mini-intestinos derivados de pacientes, reveló que las células intestinales pueden permanecer inusualmente predispuestas a morir, generando un defecto "humeante" que podría desencadenar futuros brotes.

Los resultados, publicados en la revista Science, sugieren que este defecto molecular podría ser un signo de advertencia que persiste en los pacientes, incluso cuando su enfermedad parece estar controlada. Esto ayudaría a explicar por qué los pacientes con IBD pueden experimentar brotes repentinos después de alcanzar la remisión.

Hallazgos clave

Los investigadores identificaron un defecto molecular "humeante" en las células intestinales de personas con IBD, que implica una muerte celular anormal detectable incluso en aquellos cuya enfermedad estaba bajo control. Este trabajo podría llevar a una predicción más temprana de los brotes y a un monitoreo y tratamiento más precisos adaptados a cada paciente.

La IBD, que incluye condiciones como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, afecta a aproximadamente 180,000 australianos. Los síntomas pueden incluir sangrado rectal, dolor abdominal, diarrea, fatiga y pérdida de peso. Aunque las terapias modernas ayudan a muchos pacientes a lograr la remisión, el diagnóstico y manejo de la IBD siguen siendo desafiantes.

El Dr. Andre Samson, coautor del estudio, indicó que las células intestinales pueden permanecer vulnerables incluso cuando los pacientes se sienten bien. "Una vez que se obtiene el diagnóstico, la IBD no desaparece. Incluso si se vuelve asintomático con los tratamientos actuales, sabemos que existe la posibilidad de que se produzca un brote o una recaída", afirmó el Dr. Samson.

Los resultados desafían la suposición de que la muerte celular en la IBD es simplemente el daño causado por la inflamación. En cambio, los investigadores sugieren que esta muerte celular anormal podría estar involucrada en la propia progresión de la enfermedad.

Investigación basada en tejido humano

El estudio se basó completamente en tejido humano y organoides derivados de pacientes. La colaboración con clínicos del Royal Melbourne Hospital permitió recolectar biopsias de 80 personas, tanto con IBD como sin ella, para investigar la enfermedad directamente en células humanas. El Prof. Edwin Hawkins, coautor del estudio, destacó la importancia del tamaño y la naturaleza del grupo de pacientes en la investigación.

Los investigadores siguieron a los pacientes durante más de dos años, encontrando que aquellos con señales más fuertes de muerte celular intestinal eran más propensos a experimentar una recaída.

Hacia una detección más temprana de la IBD

La IBD puede comportarse de manera muy diferente de una persona a otra, lo que complica la identificación de quién responderá a un tratamiento particular. El Dr. Jiyi Pang mencionó que las nuevas señales moleculares identificadas podrían ayudar a desarrollar herramientas de monitoreo más precisas y a seleccionar tratamientos basados en la biología de la enfermedad de cada individuo.

El Dr. Aysha Al-Ani, otro coautor del estudio, advirtió que los hallazgos no producirán de inmediato una nueva prueba diagnóstica o terapia, pero sientan las bases para futuras investigaciones sobre mejores herramientas de pronóstico y tratamientos potenciales. "Se abren nuevas avenidas para diferentes herramientas pronósticas, utilizando métodos más sofisticados y refinados que los actualmente empleados clínicamente", concluyó.