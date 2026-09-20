Un nuevo químico elimina el 95% de las termitas sin dañar a los humanos

Las termitas secas son expertas en ocultarse en los materiales que destruyen, como vigas y muebles, lo que dificulta su detección y eliminación. Sin embargo, investigadores de la Universidad de California Riverside han identificado una debilidad biológica que las termitas no pueden eludir: su necesidad de mudar.

Un estudio publicado en 2025 en el Journal of Economic Entomology demostró que el bistrifluron, un regulador del crecimiento de insectos que interfiere en la formación de un nuevo exoesqueleto, puede eliminar las termitas secas occidentales con una eficiencia notable. En experimentos de laboratorio controlados, el químico produjo una mortalidad del 95,7% cuando las termitas tenían la opción entre madera tratada y no tratada, y aproximadamente un 99% de mortalidad cuando fueron expuestas continuamente a la madera tratada.

Convertir el crecimiento de las termitas en su debilidad

"Este químico es más amigable con el medio ambiente que los utilizados tradicionalmente para infestaciones de termitas secas", afirmó Nicholas Poulos, autor correspondiente del artículo y estudiante de doctorado en el Departamento de Entomología de UCR. "Es específico para insectos y no puede dañar a los humanos".

Esta selectividad proviene de la biología que el tratamiento ataca. Mientras que los humanos y otros mamíferos tienen esqueletos internos, los insectos dependen de una cubierta rígida externa llamada exoesqueleto. Uno de sus ingredientes más importantes es la quitina, un material natural duradero que proporciona estructura y resistencia.

El problema para una termita en crecimiento es que esta armadura no puede estirarse indefinidamente. Las termitas secas mudan aproximadamente siete veces durante sus vidas, desechando el exoesqueleto viejo y reemplazándolo por uno más grande.

El bistrifluron convierte este proceso inevitable en una vulnerabilidad. Pertenece a un grupo de compuestos conocidos como inhibidores de la síntesis de quitina. En lugar de actuar como un veneno de acción rápida convencional, interfiere con la capacidad del insecto para fabricar suficiente quitina para el próximo exoesqueleto.

"Una vez que las termitas alcanzan cierta etapa, tienen que mudar. No pueden evitarlo", indicó Dong-Hwan Choe, profesor de entomología en UCR y autor principal del artículo. "Con una dosis letal de este químico, intentarán deshacerse de su exoesqueleto viejo, pero no tendrán uno nuevo listo para protegerlas".

El tratamiento no mata de inmediato

Este mecanismo también explica por qué el bistrifluron actúa relativamente lento. Los investigadores observaron primero disminuciones en la actividad y la alimentación. Las termitas continuaron hacia su próxima muda, pero eventualmente no lograron completarla con éxito y murieron.

El equipo comparó tres inhibidores de la síntesis de quitina: bistrifluron, clorfluazurón y noviflumurón. El bistrifluron produjo la mortalidad más rápida en las concentraciones probadas. En un experimento en el que las termitas no tuvieron alternativa no tratada, el tratamiento al 0,1% de bistrifluron produjo aproximadamente un 99% de mortalidad después de 60 días. Cuando se les ofreció tanto madera tratada como no tratada, la misma concentración produjo aproximadamente un 96% de mortalidad.

Estos números son importantes porque las termitas secas son objetivos particularmente desafiantes. A diferencia de las termitas subterráneas, que mantienen colonias conectadas al suelo, las termitas secas pueden vivir completamente dentro de piezas de madera.

"Ha sido utilizado con éxito en termitas subterráneas, que también son plagas estructurales importantes", dijo Choe. "Pero las termitas secas occidentales nativas también son importantes, especialmente en California".

Unas pocas termitas expuestas pueden propagar una dosis letal

Quizás el resultado más intrigante involucró lo que ocurrió después de que solo parte de un grupo se expuso al bistrifluron.

Las termitas son insectos sociales que intercambian rutinariamente alimentos y otros materiales. Los investigadores expusieron a algunas termitas al bistrifluron y luego las colocaron con miembros no tratados de la misma colonia. Se utilizó alimento coloreado para seguir el movimiento de material entre individuos.

En 24 a 48 horas, el material de las termitas expuestas había alcanzado a compañeros de nido previamente no tratados. Aún más sorprendente, grupos en los que solo el 5% de las termitas habían encontrado inicialmente bistrifluron alcanzaron eventualmente una mortalidad del 100% para el día 90. Grupos que comenzaron con un 50% de termitas expuestas mostraron un patrón de supervivencia similar.

Esto sugiere que un pequeño número de termitas puede retener suficiente bistrifluron para ayudar a llevar una dosis efectiva más profundamente en un grupo.

Observaciones posteriores del equipo de UCR han proporcionado una mirada inusualmente cercana al comportamiento social que puede ayudar a que las sustancias se muevan a través de estas colonias ocultas. En 2026, los investigadores destacaron imágenes y videos de termitas secas occidentales realizando trofalaxia proctodeal, un comportamiento de alimentación en el que una termita recibe material del intestino posterior de otra. Este intercambio es importante porque transfiere nutrientes y microbios intestinales que ayudan a las termitas a digerir la madera.

Normalmente, esta intensa cooperación social ayuda a la colonia a sobrevivir. Sin embargo, para el control de plagas, el mismo comportamiento podría convertirse en una ventaja si ayuda a un tratamiento a alcanzar termitas que nunca entran en contacto directo con la madera tratada.

Una posible alternativa a la fumigación de toda la estructura

La acción lenta del bistrifluron puede, por lo tanto, ser útil en lugar de simplemente un inconveniente. Un químico que mata de inmediato podría eliminar a las termitas expuestas antes de que tengan mucha oportunidad de interactuar con los compañeros de nido. Un tratamiento retrasado da tiempo a los individuos contaminados para moverse e intercambiar material.

"Creemos que este método de tratamiento localizado puede matar una colonia más grande y propagarse más fácilmente que los métodos actuales de control de termitas", dijo Choe. "No es necesario aplicar demasiado para obtener un muy buen resultado. Los inhibidores de la síntesis de quitina muestran promesa como tratamiento localizado para las termitas secas".

Esto podría ofrecer a los propietarios otra opción cuando una infestación es localizada y accesible.

La fumigación estructural sigue siendo uno de los métodos más efectivos para eliminar infestaciones de termitas secas en todo un edificio. Sin embargo, es disruptiva. Los residentes deben irse, la comida debe ser protegida o retirada, y el tratamiento no deja protección duradera contra termitas que lleguen más tarde. El estudio de 2025 también señala el costo y la falta de protección residual como desventajas importantes de la fumigación de toda la estructura.

"Estrategias de bajo impacto como esta se convertirán en una opción atractiva en muchos casos. Además, el químico puede permanecer activo en la madera por algún tiempo, proporcionando potencialmente protección contra infestaciones futuras", dijo Choe.

Los resultados de laboratorio aún no significan que tratar una casa con bistrifluron producirá automáticamente las mismas tasas de mortalidad. Los experimentos utilizaron pequeños grupos de termitas en condiciones controladas, y los investigadores describieron los hallazgos como apoyo para desarrollar el bistrifluron más como un tratamiento localizado o posible ingrediente de cebo.

Otra estrategia atrae a las termitas hacia el veneno

El bistrifluron es solo una parte del esfuerzo de UCR para hacer que el tratamiento dirigido a termitas sea más efectivo.

El mismo laboratorio ha investigado el pineno, un químico fragante que muchas veces es liberado por árboles. Para una termita seca occidental viviendo dentro de la madera, ese aroma puede actuar como una señal que apunta hacia una parte potencialmente atractiva de su entorno.

Los investigadores probaron si el pineno podría atraer a las termitas lejos de los lugares donde estaban agrupadas y hacia depósitos localizados de insecticidas. Experimentos anteriores encontraron que el enfoque mejoró el rendimiento de un tratamiento acuoso de fipronil.

"Observamos diferencias significativas en las tasas de mortalidad utilizando solo insecticida versus insecticida más pineno", dijo Choe. "Sin pineno, obtuvimos aproximadamente un 70% de mortalidad. Cuando lo añadimos, fue más del 95%".

La idea ha avanzado un paso más hacia el uso práctico potencial. Una solicitud de patente de la Universidad de California presentada en abril de 2025 y publicada en octubre de 2025 describe la adición de alfa pineno o beta pineno a inyecciones de insecticida localizadas para termitas secas occidentales. La solicitud propone que atraer a las termitas hacia áreas tratadas podría permitir a los técnicos espaciar los agujeros de tratamiento más lejos, reduciendo el trabajo y posiblemente la cantidad de insecticida necesario. Estas posibilidades siguen siendo parte de la propuesta y no prueba que el enfoque ya haya reemplazado los métodos de tratamiento existentes.

Los investigadores aún necesitan un mejor método de entrega

El bistrifluron también enfrenta un obstáculo práctico antes de que un tratamiento basado en los experimentos pueda ser fácilmente traducido a los hogares.

En el estudio de laboratorio, los investigadores disolvieron el químico en acetona y lo aplicaron a piezas de madera. Se permitió que el solvente se evaporara antes de introducir las termitas. La acetona es útil en un experimento, pero su inflamabilidad y fuerte olor la hacen poco adecuada para un tratamiento doméstico rutinario.

"Estamos trabajando para hacerlo más factible para la aplicación práctica en escenarios de la vida real", dijo Poulos. Desarrollar una formulación práctica podría marcar una gran diferencia porque controlar con éxito las termitas secas requiere más que simplemente tener un insecticida que las mate. Los técnicos también deben determinar si las termitas aún están presentes y dónde dentro de una estructura se encuentra la colonia activa.

Las heces de termitas pueden revelar si una colonia está activa

Este problema de detección se ha convertido ahora en otro foco de los investigadores de UCR.

Las termitas secas expulsan pequeñas y duras pelotas fecales de sus galerías de madera. Estos montones pueden alertar a los propietarios sobre una infestación, pero hay un inconveniente: las heces viejas pueden permanecer mucho tiempo después de que las termitas hayan desaparecido. Por lo tanto, simplemente encontrar excrementos no prueba necesariamente que las termitas estén actualmente activas.

Investigaciones publicadas después del estudio de bistrifluron encontraron que los microbios dentro de esos pellets pueden proporcionar una especie de reloj biológico.

Poulos y sus colegas examinaron pellets frescos de termitas secas occidentales junto con muestras envejecidas de tres meses, seis meses y un año. Encontraron que el ADN bacteriano disminuyó drásticamente a medida que los pellets envejecían. En pellets producidos por termitas alimentándose de madera dura natural, la cantidad estimada disminuyó hasta 190 veces entre muestras frescas y aquellas envejecidas durante un año. Una disminución igualmente grande ocurrió en pellets de termitas alimentadas con abeto de Douglas, una madera comúnmente utilizada para la estructura de casas.

Los tipos de bacterias también cambiaron. Algunos grupos bacterianos asociados con pellets frescos desaparecieron a medida que las muestras envejecían. Los investigadores identificaron cinco familias bacterianas que se encontraron consistentemente en pellets frescos derivados de abeto de Douglas, pero que estaban ausentes después de ciertos períodos de envejecimiento.

El equipo espera que esas huellas microbianas puedan eventualmente formar la base de una herramienta de diagnóstico simple que ayude a los profesionales de plagas a determinar si la evidencia de termitas es reciente como para justificar un tratamiento.

Esto podría complementar enfoques como el bistrifluron. Una estrategia intenta decir a los técnicos dónde una infestación sigue activa, mientras que otra intenta eliminar las termitas con un tratamiento más localizado.

Una plaga que viaja dentro de la madera

Una mejor detección y tratamientos más dirigidos podrían volverse cada vez más valiosos porque las termitas secas occidentales no están confinadas a una pequeña región.

La especie es nativa de partes del suroeste de los Estados Unidos y del noroeste de México y es particularmente importante como plaga estructural en California. El movimiento humano de madera, muebles y otros productos de madera también las ha transportado mucho más allá de su rango original. Los investigadores han documentado poblaciones introducidas en lugares como Hawái, Nueva York, Florida, Canadá, China, Japón, Corea y Australia.

Su estilo de vida hace que esa propagación sea particularmente difícil de controlar. Una colonia puede permanecer oculta dentro de un trozo de madera, siendo los términos reproductivos alados una de las pocas etapas de vida que se aventuran afuera.

Las condiciones climáticas también ayudan a determinar si las termitas transportadas pueden establecerse después de llegar a un nuevo lugar. A medida que las condiciones adecuadas cambian, los investigadores están preocupados de que los insectos puedan convertirse en un problema en regiones adicionales.

"A medida que movemos madera por todo el mundo, las termitas se transportan constantemente a nuevas ubicaciones. Si encuentran el clima allí aceptable, el problema se propagará", dijo Choe. "En áreas donde estas termitas son comunes, es solo cuestión de tiempo antes de que las casas sean infestadas, por lo que este estudio es un buen primer paso hacia estrategias alternativas para controlarlas".

En conjunto, el trabajo apunta hacia un estilo diferente de control de termitas. En lugar de depender únicamente del tratamiento de toda una estructura, los investigadores intentan explotar la biología de los insectos, su comportamiento social, sus hábitos de alimentación e incluso sus huellas microbianas.

Para las termitas que pasan casi toda su vida ocultas a la vista, esas pistas biológicas pueden, en última instancia, hacer que sea mucho más difícil esconderse.