Tragedia en Nigeria: familias de mineros ilegales denuncian maltrato y muertes en detención

ABUYA, Nigeria (AP) — Lawan Mohammed está desconsolado por la muerte de su hijo Sulieman, de 25 años, quien fue declarado muerto cuando estaba detenido por una agencia de seguridad nigeriana en la región centro-norte del país.

Sulieman era mecánico de motocicletas en el estado de Níger e iba de camino a casa cuando él y algunos amigos fueron arrestados por personal del Cuerpo de Seguridad y Defensa Civil de Nigeria, o NSCDC, explicó.

"Fui allí a la mañana siguiente para llevarle comida, sólo para enterarme de que estaba muerto", explicó Mohammed.

Sulieman fue hallado muerto el jueves en una celda del NSCDC junto con otros 36 detenidos. En una celda se mantenía a un total de 67 personas sospechosas de ser mineros que trabajaban ilegalmente, de las que 37 murieron probablemente por asfixia, declaró el viernes el gobernador del estado de Níger, Umar Bago. Los sospechosos fueron arrestados entre el martes y el miércoles.

La agencia de seguridad atribuyó el jueves las muertes a un posible brote de enfermedad. Había una investigación en marcha para determinar qué causó las muertes.

El gobierno nigeriano nombró el sábado a un comité de 10 integrantes procedentes de los sectores jurídico, de seguridad, minero y médico, y anunció la suspensión de otros 20 miembros del personal del NSCDC. El jefe de la agencia de seguridad en el estado de Níger había sido suspendido el viernes.

"Cualquier intento de destruir u ocultar pruebas, intimidar a testigos u obstaculizar la investigación será tratado como un delito grave", advirtió en un comunicado el ministro del Interior, Olubunmi Tunji-Ojo.

"Tenía muchas expectativas para mi hijo, pero ahora se han hecho añicos por completo. Estoy realmente destrozado", dijo Mohammed. "Eligieron golpearlo, reventarle la cabeza. Incluso se le estaban cayendo los dientes. Quiero que el gobierno se asegure de que prevalezca la justicia".

Hace tiempo que hay preocupaciones sobre el trato a los sospechosos en los centros de detención de Nigeria. En 2025, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que recibió 371.622 quejas por violaciones de derechos, entre ellas arresto y detención ilegales, denegación de justicia y tortura.

"Esto plantea serias preguntas sobre los estándares de detención, la planificación operativa, la rendición de cuentas y el respeto al debido proceso", señaló Kehinde Giwa, analista de seguridad de SBM Intelligence, con sede en Lagos, sobre las muertes de los sospechosos.

"Incluso cuando los arrestos son legales, los sospechosos deben mantenerse en condiciones seguras y recibir atención médica oportuna", añadió.

Saba Usman alegó que su hijo, Usman Whalid, quien era estudiante y hacía trabajos ocasionales para sobrevivir, fue maltratado mientras estaba detenido antes de morir.

"Cuando lo vi, estaba realmente en muy mal estado porque lo golpearon y lo pisotearon con botas, así que supe que lo maltrataron mucho mientras estaba bajo su custodia", afirmó.

"Incluso tengo videos y fotos en mi teléfono de cómo lo estaban pisoteando, y de cómo también le pisaron la boca y le rompieron los dientes", agregó.

Usman sostuvo que su hijo y otros que fueron arrestados no cometieron ningún delito, sino que "fueron incriminados", y añadió: "No tengo nada más que decir que dar gracias a Dios porque él sabe por qué ocurrió esto realmente".

Mubarak Dahiru, un sobreviviente que parecía traumatizado por lo que vivió, contó que mientras estaban detenidos sudaban profusamente y suplicaron a funcionarios del NSCDC agua y comida, pero sus peticiones fueron ignoradas.

"Nos golpearon como si fuéramos ladrones. También usaron sus armas y nos golpearon con ellas", relató Dahiru.

La presidenta del Colegio de Abogados de Nigeria, Oyinkansola Badejo-Okusanya, dijo que la muerte de 37 personas bajo custodia de una agencia gubernamental es un "hecho de la máxima gravedad y exige una investigación exhaustiva, independiente, transparente y creíble".

La minería ilegal sigue planteando un desafío en Nigeria. Analistas han vinculado las actividades de minería ilegal en las regiones centro-norte y noroeste del país con bandas armadas involucradas en secuestros para exigir rescate, y sostienen que esos grupos reciben financiación del comercio ilícito.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.