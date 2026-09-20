Paraguay acoge la XV Feria de Aves de Sudamérica, un evento de aviturismo y conservación

Buenos Aires, 20 septiembre (NA) — La XV Feria de Aves de Sudamérica se lleva a cabo del 17 al 20 de septiembre en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, la capital de Paraguay, según lo informado por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) del país sudamericano.

Este evento es considerado el principal encuentro continental dedicado al aviturismo y a la conservación de la naturaleza, marcando la primera vez que Paraguay es sede de esta importante cita. Su propósito es fortalecer la colaboración entre los actores involucrados en la conservación, el turismo y la observación de aves, así como posicionar al país como un destino de naturaleza.

La feria reúne a expertos, observadores, fotógrafos, investigadores y entusiastas de diversas naciones de Sudamérica y otros continentes, ofreciendo una agenda que incluye actividades de intercambio, capacitaciones, salidas de observación y la promoción de la rica biodiversidad, según un informe de Xinhua al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Durante la ceremonia de apertura, Javier Ramírez, el ministro interino de la Senatur, destacó que la abundante riqueza natural de Paraguay convierte la observación de aves en una oportunidad para diversificar la oferta turística y crear nuevas experiencias para los visitantes, tanto nacionales como internacionales.

En el contexto de la XV Feria de Aves de Sudamérica, se establecerán stands que exhibirán la artesanía paraguaya y las manifestaciones culturales de las delegaciones internacionales participantes.

El evento concluirá el domingo 20 de septiembre con excursiones de día completo por Asunción, donde sus parques, áreas verdes, arroyos, humedales y espacios naturales en la ciudad ofrecen la posibilidad de observar una gran cantidad de especies de aves en un entorno urbano, evidenciando que la naturaleza y la vida silvestre son parte esencial de la identidad y los atractivos de la capital paraguaya.