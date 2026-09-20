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Copa Davis: Argentina busca cerrar la serie ante Turquía y volver a los Qualifiers

El equipo nacional gana 2-0 en Neuquén y este domingo disputa el dobles desde las 11. Andreozzi y Molteni pueden asegurar la serie ante la dupla turca.

20/09/2026 | 08:00Redacción Cadena 3

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Tras las victorias del sábado, Argentina busca cerrar la serie este domingo.

FOTO: Tras las victorias del sábado, Argentina busca cerrar la serie este domingo.

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Argentina quedó a un triunfo de avanzar este domingo a los Qualifiers de la Copa Davis 2027 luego de cerrar ayer una jornada perfecta ante Turquía en el estadio Ruca Che de Neuquén.

Francisco Cerúndolo abrió la serie con una contundente victoria ante Yanki Erel. El argentino, 23° del ranking mundial, se impuso por 6-0 y 6-4 frente al turco, 329° del escalafón.

Luego fue el turno de Thiago Tirante, 52° del mundo, quien derrotó a Mert Alkaya, 296°, por 6-2 y 6-4 para conseguir el segundo punto y dejar a Argentina con ventaja de 2-0.

El dobles puede definir la serie

El tercer punto se disputa este domingo desde las 11 y está a cargo de la dupla argentina integrada por Guido Andreozzi y Andrés Molteni.

Andreozzi ocupa el puesto 14° del ranking de dobles, mientras que Molteni se encuentra en el 58°. Del otro lado estarán los turcos Tuncay Duran, 493°, y Arda Azkara, 205°.

Si Argentina consigue la victoria en el dobles, se quedará con la serie y asegurará su lugar en los Qualifiers 2027.

En caso de que Turquía logre descontar, posteriormente se disputarán los otros dos singles. El quinto partido solamente será necesario si la serie llega igualada.

Argentina busca dejar atrás la caída ante Corea del Sur

El equipo argentino también intenta cerrar una etapa después de la derrota sufrida hace siete meses ante Corea del Sur.

En aquella serie, disputada en territorio surcoreano, Argentina cayó por 3-2 en una jornada marcada por varias ausencias.

Ahora, como local en Neuquén y con la serie 2-0 a su favor, el conjunto nacional quedó a un solo triunfo de volver a disputar los Qualifiers de la Copa Davis.

Lectura rápida

¿Qué logró Argentina en la Copa Davis?
Argentina quedó a un triunfo de avanzar a los Qualifiers de la Copa Davis 2027.

¿Quiénes fueron los jugadores destacados en la serie?
Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante destacaron al ganar sus partidos individuales.

¿Cuándo se disputa el tercer punto de la serie?
El tercer punto se disputa este domingo desde las 11.

¿Dónde se lleva a cabo la serie?
La serie se lleva a cabo en el estadio Ruca Che de Neuquén.

¿Por qué es importante esta serie para Argentina?
Es importante para dejar atrás la derrota ante Corea del Sur y asegurar un lugar en los Qualifiers 2027.

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