Facilite la recolección de hojas este otoño con su cortadora de césped

Con la llegada del otoño, la recolección de hojas se convierte en una tarea habitual para muchos. Sin embargo, en lugar de recurrir a la pala y las bolsas de basura, se puede optar por una solución más eficiente: utilizar el cortacésped. Este método, conocido como mulching, consiste en pasar la cortadora sobre las hojas, reduciéndolas a pequeños fragmentos que se descomponen fácilmente en el césped.

El mulching no solo resulta más sencillo que rastrillar, sino que también aporta múltiples beneficios al césped. Entre ellos, se destaca la mejora de la estructura del suelo, lo que reduce la necesidad de aplicar fertilizantes químicos. Además, este proceso favorece una mejor retención de agua, disminuyendo la frecuencia de riego. Por último, el mulching ayuda a suprimir las malas hierbas, como el pasto de cangrejo y el diente de león, que compiten por agua y nutrientes.

Pero esto no es todo. Según la EPA de EE. UU., las hojas y otros desechos de jardín representan aproximadamente el 13% de nuestros residuos sólidos que se envían a vertederos municipales. Por lo tanto, optar por el mulching en lugar de la recolección tradicional no solo alivia la carga de los vertederos, sino que también reduce el riesgo de accidentes al evitar acumulaciones de hojas en las calles y ahorra dinero a los contribuyentes en la recolección municipal.

Cómo realizar el mulching con un cortacésped

El proceso de mulching es sencillo: basta con pasar el cortacésped sobre las hojas. Sin embargo, los expertos del Good Housekeeping Home Improvement Outdoor Lab ofrecen algunos consejos para optimizar esta tarea.

Primero, es fundamental preparar el cortacésped. Se debe comenzar por retirar la bolsa de recolección. Si el cortacésped cuenta con un modo de mulching, se debe activar esta función, que está diseñada para triturar los recortes de césped (o en este caso, las hojas) en trozos pequeños que se descomponen más fácilmente. Aunque se puede realizar el mulching con un cortacésped que no tenga esta función, los trozos más grandes tardarán más en descomponerse y no resultarán estéticamente agradables para quienes son meticulosos.

Además, se recomienda elevar la plataforma del cortacésped a aproximadamente 5 pulgadas, lo que permitirá que la máquina se desplace con mayor facilidad sobre la densa capa de hojas.

Otro paso importante es preparar el jardín. Se debe caminar por el área y retirar cualquier rama grande, piedra u objeto que pueda dañar las cuchillas o el chasis del cortacésped. También se sugiere redistribuir cualquier acumulación profunda de hojas con un rastrillo para facilitar el paso del cortacésped.

Finalmente, es esencial verificar las condiciones climáticas. El mulching resulta más efectivo sobre hojas secas, por lo que se debe esperar un periodo de días sin lluvia y evitar realizarlo a primera hora de la mañana, cuando el césped puede estar cubierto de rocío. Incluso en las condiciones más secas, puede ser necesario pasar el cortacésped varias veces para triturar todas las hojas.