FOTO: A un año del triple crimen de Varela, el abuelo de las víctimas pide justicia sin clemencia

Buenos Aires, 20 de septiembre (NA) -- Se cumplió un año del triple crimen con características narco en Florencio Varela, y el abuelo de Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo, víctimas del hecho, hizo un llamado para que "la Justicia no sea benévola" con los acusados. En sus declaraciones, Antonio Del Castillo compartió el profundo dolor que siente por la ausencia de sus nietas: "Las extrañamos muchísimo".

En una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, Del Castillo describió el sufrimiento cotidiano que atraviesa la familia tras la pérdida de las jóvenes. Recordó momentos felices pero también la tristeza que persiste: "Recuerdo lo más lindo, de la mejor manera y también con mucho dolor. Pero bueno, es lo que nos tocó".

El abuelo también compartió que, junto a su hija Sabrina, madre de Morena, han hecho un recuento de los implicados en el caso, estimando que son "17" las personas involucradas en el crimen ocurrido en la casa de la calle Chañar 702, en el barrio Vatteone. Sin embargo, Antonio señala que podrían ser más, ya que hay tres prófugos con "nombre y apellido" y pedidos de captura internacional: "Calculo que puede haber más detenciones".

Sobre el estado de la investigación, que está bajo la supervisión del juez federal del Departamento Judicial de Morón, Jorge Rodríguez, Del Castillo expresó que la Justicia avanza con lentitud y ha generado dudas en la familia. Afirmó: "Sin verdad no hay justicia. Esperemos que se ilumine un poquito a los jueces cuando llegue la hora de impartir justicia, si es que la hay".

Antonio hizo un llamado a los magistrados para que "no sean benévolos" con los acusados, enfatizando el daño que han causado: "Seguimos confiando".

Al recordar el día de los crímenes, confesó que prefiere no hacerlo, ya que le provoca angustia y dolor, aunque reconoce que a otros familiares les viene a la memoria. Además, remarcó el impacto que tuvo el crimen en su familia: "No te olvides que a las nenas nos las devolvieron en una bolsa de consorcio. Ojalá que hoy estén bien protegidas por Dios. Sé que están conmigo, pero yo siempre digo lo mismo: ellas también deben estar clamando justicia. Y cuando un cuerpo no clama justicia no descansa en paz".

Finalmente, Antonio Del Castillo reiteró el profundo vacío que sienten: "Las extrañamos muchísimo, muchísimo las extrañamos y las vamos a seguir extrañando".