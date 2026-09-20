Las elecciones estatales en Alemania marcan un desafío crucial para el canciller Friedrich Merz

BERLÍN (AP) — Este domingo, los centros de votación abrieron en Alemania para dos elecciones estatales donde se prevé que el partido de extrema derecha Alternativa por Alemania (AfD) logre avances significativos. Este resultado podría ser determinante para el futuro del canciller Friedrich Merz y sus reformas en la mayor economía de Europa.

Las elecciones se llevan a cabo en Mecklenburg-Vorpommern, una región rural del este del país que fue parte de la antigua Alemania Oriental, y en la capital, Berlín. La votación se produce dos semanas después de que la AfD quedara cerca de obtener la mayoría en el pequeño estado de Sajonia-Anhalt, lo que la posiciona para formar el primer gobierno regional de extrema derecha desde la Segunda Guerra Mundial.

La autoridad de Merz ha sufrido un golpe severo tras la contundente derrota de su partido en las elecciones del 6 de septiembre, un resultado que sorprendió a muchos alemanes que creían que el país había desarrollado una resistencia al nacionalismo y al extremismo, tras lidiar con las consecuencias de su pasado nazi.

Se espera que la AfD obtenga resultados favorables en las elecciones del domingo, aunque no tiene una vía clara para acceder al poder en Berlín. En Mecklenburg-Vorpommern, se enfrenta a una competencia más fuerte por parte del gobernador de centroizquierda, lo que complica su avance.

Las perspectivas para la Unión Demócrata Cristiana (CDU), el partido de centroderecha liderado por Merz, se ven sombrías. Podría perder la alcaldía de Berlín y, si los resultados son desfavorables, podría quedar por debajo del 5% de los votos en Mecklenburg-Vorpommern, lo que lo dejaría sin representación en la legislatura estatal.

Merz, de 70 años, asumió el liderazgo de Alemania hace 16 meses con la promesa de revitalizar una economía estancada, pero no ha logrado mejorar la percepción pública ni su propia popularidad. El buen desempeño de la AfD en Sajonia-Anhalt ha debilitado aún más su posición, generando llamados internos para considerar un cambio en la jefatura del gobierno.

A pesar de la presión, Merz ha decidido suspender un viaje a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU, anticipando un periodo complicado tras las elecciones. No obstante, ha reafirmado su determinación de completar su mandato como canciller.