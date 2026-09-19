Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy sábado 19 de septiembre.

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El número de sorteo 13037 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el sábado 19 de septiembre a las 22:15, destacándose el número a la cabeza 8367, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Mordida).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8367

2° 6465

3° 5174

4° 0445

5° 0424

6° 7902

7° 6521

8° 4769

9° 9937

10° 2856

11° 6318

12° 3168

13° 4691

14° 7167

15° 1306

16° 5345

17° 9444

18° 1240

19° 2485

20° 2847