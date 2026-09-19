Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy sábado 19 de septiembre.
El sorteo número 13037 de la Quiniela Turista se realizó el sábado 19 de septiembre a las 22:15, con el número 8367 como ganador a primera (Mordida). Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13037 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el sábado 19 de septiembre a las 22:15, destacándose el número a la cabeza 8367, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Mordida).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8367
2° 6465
3° 5174
4° 0445
5° 0424
6° 7902
7° 6521
8° 4769
9° 9937
10° 2856
11° 6318
12° 3168
13° 4691
14° 7167
15° 1306
16° 5345
17° 9444
18° 1240
19° 2485
20° 2847
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13037 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 19 de septiembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número ganador fue 8367, interpretado como A primera (Mordida).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar más información?
La información está disponible en Cadena 3.