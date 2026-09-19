Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy sábado 19 de septiembre.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El sorteo número 31619 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el sábado 19 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 8533, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cristo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8533

2° 8613

3° 8346

4° 8135

5° 4212

6° 2884

7° 9568

8° 1497

9° 9697

10° 5125

11° 1812

12° 9787

13° 9824

14° 1214

15° 9720

16° 8470

17° 9012

18° 4892

19° 2721

20° 4378