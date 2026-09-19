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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy sábado 19 de septiembre.

El sorteo número 31619 de la quiniela vespertina se realizó el sábado 19 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 8533, que se interpreta como "A primera (Cristo)".

19/09/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 31619 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el sábado 19 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 8533, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cristo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8533
2° 8613
3° 8346
4° 8135
5° 4212
6° 2884
7° 9568
8° 1497
9° 9697
10° 5125
11° 1812
12° 9787
13° 9824
14° 1214
15° 9720
16° 8470
17° 9012
18° 4892
19° 2721
20° 4378

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31619 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 19 de septiembre a las 18:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8533.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Cristo)".

¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 8533, 2° 8613, 3° 8346, 4° 8135, 5° 4212.

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