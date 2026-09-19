Tragedia en La Pampa: un muerto y dos heridos tras un choque frontal de camiones

Una persona murió y otras dos resultaron heridas tras un choque frontal entre dos camiones ocurrido durante la noche del viernes en la Ruta Nacional 22, en el límite entre La Pampa y Río Negro.

El siniestro se registró cerca de las 23, sobre el puente que conecta la localidad pampeana de La Adela con Río Colorado. Según informó la Policía, estuvieron involucrados un camión de cargas generales de la empresa Expreso Río Negro y un transporte cisterna perteneciente a Bravo Energy Argentina.

De acuerdo con la investigación preliminar, uno de los vehículos habría cruzado al carril contrario y provocado el impacto frontal. Como consecuencia, el conductor del camión de cargas, un hombre de 45 años oriundo de Tigre, provincia de Buenos Aires, murió en el lugar.

Tras la colisión, uno de los rodados quedó atravesado sobre la ruta y bloqueó completamente el tránsito. Los dos ocupantes del camión cisterna sufrieron heridas y fueron trasladados al Hospital José Cibanal de Río Colorado. Según precisaron las autoridades, ninguno de ellos se encontraba en riesgo de vida.

El operativo demandó varias horas de trabajo. En el lugar intervinieron efectivos de las policías de La Pampa y Río Negro y Bomberos Voluntarios de La Adela. Las tareas se extendieron hasta las 8 de este sábado debido a la necesidad de retirar la mercadería que quedó sobre la calzada y contener el líquido derramado por el camión cisterna.

Imágenes difundidas tras el accidente mostraron parte del contenido de uno de los vehículos desparramado sobre varios metros de la ruta. Además, uno de los camiones rompió parte de la banquina y quedó al borde del precipicio.

El procedimiento fue coordinado por la Comisaría Departamental de La Adela, con colaboración de la Unidad Regional III de General Acha. También intervino la Fiscalía de turno, que dispuso la participación de la Agencia de Investigación Científica (AIC) para realizar las pericias y demás diligencias destinadas a determinar las circunstancias del choque.