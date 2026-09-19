Tres detenidos por estafa de 200 mil dólares mediante el 'cuento del tío'

Buenos Aires, 19 de septiembre (NA) — La policía ha detenido a dos hombres y una mujer acusados de participar en una estafa que suma 200 mil dólares utilizando la conocida modalidad del "cuento del tío". Las autoridades informaron que parte del dinero obtenido de la víctima fue utilizado para adquirir dos vehículos, un departamento en el barrio de Villa Lugano y para financiar unas vacaciones en Bariloche.

Las detenciones se llevaron a cabo tras seis allanamientos realizados por la División Investigaciones Comunales 1 Sur, bajo la supervisión del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 45. Durante estos procedimientos, se confiscaron varios elementos, incluyendo vehículos, dinero en efectivo, teléfonos móviles y documentación.

La denuncia fue presentada el 16 de junio por una mujer que relató que recibió un llamado de un individuo que se hizo pasar por representante de una entidad bancaria. Este la convenció para que retirara 200 mil dólares de su caja de seguridad.

Gracias a una imagen capturada por una cámara de seguridad, los investigadores lograron identificar a los sospechosos y rastrear sus movimientos en los dos meses posteriores al hecho. Durante los operativos, un joven de 24 años fue arrestado en la Villa 20, y una mujer de 58 años fue detenida en la misma área. En ese lugar, se incautó un Volkswagen Up que presuntamente se utilizó en la maniobra, así como un Peugeot 3008 adquirido con parte del dinero robado.

El tercer sospechoso, también de 24 años, fue localizado en un hotel céntrico y arrestado durante el allanamiento. En su posesión había un BMW 330i, un millón de pesos en efectivo y documentación relacionada al vehículo. Los investigadores confirmaron que este individuo utilizó parte del dinero para pagar una estadía en Bariloche que superó los un millón y medio de pesos.