Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo 20 de septiembre

Alertas

No se han emitido alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de cielo despejado, con una temperatura actual de 20° y una sensación térmica de 20°. La humedad se encuentra en un 73%, lo que puede generar una sensación de calor. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el noroeste.

El clima hoy domingo 20 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima que alcanzará los 35°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 2 m/s. La humedad alta podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, pero el cielo despejado permitirá disfrutar de un día soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con variaciones en las temperaturas. El lunes, la mínima será de 17° y la máxima de 25° con cielo nublado. Para el martes, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 25° con algunas nubes dispersas. El miércoles, el clima mejorará con cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre 12° y 29°. El jueves, se espera un día similar al de hoy, con mínima de 17° y máxima de 35°. Finalmente, el viernes, la mínima será de 21° y la máxima alcanzará los 38° con cielo nublado.