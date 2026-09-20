Aprovechá los últimos días para conseguir tu entrada a Disrupt 2026 con descuentos

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El evento TechCrunch Disrupt 2026 se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre en el Moscone West de San Francisco. La ventana actual para adquirir entradas con descuentos finalizará en siete días, específicamente el 25 de septiembre a las 11:59 p.m. PT. Después de esa fecha, los precios aumentarán, lo que representa una oportunidad única para quienes deseen asistir.

Este año, más de 10,000 fundadores, inversores y líderes tecnológicos se reunirán en Disrupt, buscando empresas en las que invertir, productos innovadores y oportunidades de colaboración. El evento se perfila como un lugar clave para establecer contactos y descubrir las tendencias más recientes en tecnología.

Entre las actividades destacadas, los asistentes podrán:

Aprender sobre las tendencias futuras de líderes en áreas como inteligencia artificial, fintech, robótica e infraestructura.

Conectar con las personas adecuadas a través de reuniones uno a uno y oportunidades de networking dedicadas.

Encontrar nuevas oportunidades en el Expo Hall y en el Startup Battlefield 200.

Obtener información práctica sobre cómo construir, financiar y escalar una empresa en el actual panorama tecnológico.

Establecer conexiones que impulsen sus negocios con otros fundadores, inversores y potenciales clientes.

La participación en Disrupt 2026 no solo ofrece la posibilidad de aprender, sino que también permite a los asistentes formar parte de una comunidad vibrante y activa que impulsa la innovación.

Se recomienda a los interesados que no esperen hasta el último minuto para adquirir sus entradas y aprovechar así los descuentos disponibles. Las entradas se pueden comprar a través del sitio oficial de TechCrunch.

Para más información y para obtener tu entrada, visitá el siguiente enlace: TechCrunch Disrupt 2026.

Recuerda: el 25 de septiembre es la fecha límite para conseguir tu entrada con descuento.