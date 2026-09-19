Flock busca reducir su plantilla mediante un plan de compra de acciones para empleados

Flock Safety, una empresa de tecnología de vigilancia, lanzó un plan de compra de acciones para empleados con el objetivo de reducir su plantilla. Esta medida fue anunciada el pasado viernes y se considera como una alternativa para evitar despidos inminentes.

Según un informe de Wired, la compañía espera que una parte significativa de sus 1,500 empleados muestre interés en este plan, que se describe como el más generoso que han ofrecido hasta la fecha. La intención es facilitar la salida de aquellos empleados que se sientan desmotivados debido a la creciente controversia sobre la tecnología de reconocimiento de matrículas que utiliza la empresa.

El anuncio interno de Flock indicaba que sin esta opción de compra de acciones, la empresa "casi seguramente" tendría que despedir a parte de su personal. La decisión se da en un contexto complicado, ya que en agosto, The Washington Post reportó al menos 46 casos de abuso de la tecnología de Flock por parte de oficiales de policía, incluyendo situaciones de acoso a parejas. Esta situación ha llevado a estados como Florida y Texas a cancelar el uso de su tecnología, y un grupo de defensa de la privacidad identificó que 90 ciudades dejaron de trabajar con Flock en agosto, un aumento de cuatro veces en comparación con el mes anterior.

El CEO de Flock, Garrett Langley, comentó en un podcast reciente que el mayor daño causado por esta controversia ha sido en la moral interna de la empresa. La opción de compra de acciones se presenta como un intento de mitigar estos efectos negativos y permitir que los empleados que deseen salir puedan hacerlo de una manera digna.

Flock ha sido criticada por su tecnología de vigilancia y su impacto en la privacidad, lo que ha llevado a un creciente descontento tanto en la comunidad como entre sus propios empleados. La empresa está ahora en una encrucijada, buscando equilibrar su necesidad de reducir costos con la presión pública y las preocupaciones sobre la ética de sus operaciones.