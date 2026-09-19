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Gimnasia de Mendoza empató con Riestra y se aleja de la punta en el Clausura 2026

El equipo mendocino terminó el partido con 10 jugadores y se mantiene en el tercer lugar con 17 puntos.

19/09/2026 | 17:13Redacción Cadena 3

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Ulises Sánchez controla la pelota en la igualdad de Gimnasia de Mendoza.

FOTO: Ulises Sánchez controla la pelota en la igualdad de Gimnasia de Mendoza.

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Buenos Aires, 19 septiembre (NA)Gimnasia de Mendoza igualó sin goles ante Deportivo Riestra en un encuentro que, aunque mejoró con el tiempo, careció de oportunidades claras, correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura 2026.

El partido, disputado en el estadio Víctor Legrotaglie, tuvo su mejor chance para el local a los 16 minutos del segundo tiempo, cuando el atacante Matías Vargas estrelló un remate en el palo.

El equipo mendocino, dirigido por Darío Franco, terminó el encuentro con un jugador menos tras la expulsión de Ignacio Sabatini a los 24 minutos del segundo tiempo.

Con este resultado, el "Lobo" se ubica en el tercer puesto de la zona A, acumulando 17 puntos, a dos del líder, Instituto. Por su parte, Deportivo Riestra ocupa el duodécimo lugar con 10 unidades.

En la próxima jornada, Gimnasia visitará a Estudiantes el lunes 5 de octubre a las 19:00, mientras que Deportivo Riestra recibirá a Central Córdoba en un partido crucial por la permanencia, a partir de las 16:45 del mismo día.

El primer tiempo fue de bajo nivel, con el único acercamiento para el local a los 44 minutos, cuando Luciano Cingolani intentó un remate desde el borde del área que se fue desviado.

En la segunda parte, a los 16 minutos, Vargas logró ganar una pelota en el área y, tras dejarla picar, disparó al palo izquierdo del arquero Ignacio Arce.

La expulsión de Sabatini se produjo en una jugada polémica a los 23 minutos del segundo tiempo, cuando tras un remate, golpeó a un rival en el seguimiento de su movimiento.

La jugada más clara llegó a los 31 minutos del segundo tiempo, con un centro rasante que fue desviado por el arquero César Rigamonti tras un remate del mediocampista Milton Céliz.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido?
Gimnasia de Mendoza empató sin goles contra Deportivo Riestra en el Torneo Clausura 2026.

¿Quién fue el jugador destacado del partido?
Matías Vargas tuvo la mejor oportunidad del partido, rematando al palo.

¿Cuándo y dónde se jugará el próximo partido de Gimnasia?
Gimnasia visitará a Estudiantes el lunes 5 de octubre a las 19:00.

¿Qué posición ocupa Gimnasia en la tabla?
Gimnasia se encuentra en el tercer lugar de la zona A con 17 puntos.

¿Cuál fue la razón de la expulsión de Sabatini?
Sabatini fue expulsado por un golpe a un rival tras un remate.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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