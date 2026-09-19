La Agencia Brasileña de Inteligencia advierte sobre la influencia de EE.UU. en elecciones

FOTO: Brasil en alerta por la influencia de Estados Unidos en elecciones.

Buenos Aires, 19 de septiembre (NA) -- La Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) ha clasificado como "crítico" el riesgo de interferencia de Estados Unidos en las elecciones presidenciales programadas para el próximo 4 de octubre. Esta alerta fue divulgada a través de un informe que ha sido compartido por medios locales.

El documento, que fue filtrado al diario Folha de Sao Paulo y que circuló de manera restringida entre diversas entidades gubernamentales, señala una "tendencia de escalada de presión sobre Brasil" y una intensificación de las acciones de Washington. Según la ABIN, Estados Unidos busca disminuir la influencia de potencias rivales en la región y aumentar su acceso a activos estratégicos, recursos naturales e infraestructuras.

Entre los actores mencionados, la agencia identificó al secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, como un individuo de particular interés. Su rol incluye el apoyo a gobiernos de tendencia conservadora, según la información proporcionada por la agencia de noticias Xinhua.

La ABIN también ha vinculado esta presión con las sanciones impuestas por Estados Unidos a ciudadanos y empresas brasileñas, así como con las medidas comerciales implementadas por el expresidente Donald Trump.

Para la ABIN, estas acciones podrían tener repercusiones en el sistema financiero, las operaciones internacionales y las cadenas productivas en Brasil, además de influir en el debate político interno del país.

En el contexto electoral, el senador Flávio Bolsonaro, quien es candidato a la presidencia y ocupa el segundo lugar en las encuestas de intención de voto detrás del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió con el presidente estadounidense en Washington el pasado mes de mayo.

Las elecciones generales en Brasil tendrán su primera vuelta el 4 de octubre, y si ninguno de los candidatos alcanza más de la mitad de los votos válidos, el balotaje se llevará a cabo el 25 de octubre.