En vivo

La Previa

Raúl Monti

Argentina

En vivo

La Previa

Raúl Monti

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. Independiente

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Gimnasia (LP) vs. Banfield

Mendoza

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

La policía antidisturbios dispersa a manifestantes ultraderechistas en La Haya tras estallido de violencia

La Haya vivió una jornada de tensión cuando la policía antidisturbios dispersó a manifestantes de extrema derecha, tras una marcha prohibida por las autoridades debido a disturbios y agresiones.

19/09/2026 | 16:22Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Policía antidisturbios de Holanda disuelve protesta ultraderechista en La Haya tras violencia

FOTO: Policía antidisturbios de Holanda disuelve protesta ultraderechista en La Haya tras violencia

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

LA HAYA, Holanda (AP) — La policía antidisturbios holandesa dispersó el sábado a varios cientos de manifestantes de extrema derecha en La Haya, después de que estallara la violencia y las autoridades locales prohibieran una marcha prevista en la ciudad contra las políticas de inmigración y asilo.

Los policías realizaron varias detenciones cuando algunos manifestantes empezaron a lanzar fuegos artificiales y otros proyectiles contra ellos. El ministro de Justicia, David van Weel, pidió en X una respuesta "extremadamente firme" ante lo que describió como "escenas repugnantes" en la protesta. Dijo que los manifestantes hicieron saludos nazis, corearon consignas antisemitas, atacaron a la policía y lanzaron fuegos artificiales contra los agentes antidisturbios.

"Agradezco a todos los policías que, una vez más, defienden nuestro Estado de derecho democrático", escribió.

El municipio de La Haya prohibió la marcha después de que estallara la violencia entre los manifestantes reunidos en el Malieveld, un parque en el centro de la ciudad, y más tarde ordenó a la multitud que se dispersara.

Los disturbios se produjeron el sábado, un año después de que estallaran enfrentamientos en torno a una manifestación de derecha. Un auto patrulla fue incendiado durante los choques entre manifestantes vestidos de negro y la policía, y la sede del partido centrista D66 —cuyo líder, Rob Jetten, es ahora primer ministro— fue atacada.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en La Haya?
La policía antidisturbios dispersó a manifestantes de extrema derecha tras un estallido de violencia.

¿Quién es el ministro de Justicia?
El ministro de Justicia es David van Weel, quien pidió una respuesta firme ante la violencia.

¿Cuándo sucedieron los hechos?
Los disturbios ocurrieron el sábado, 19 de septiembre de 2026.

¿Dónde se llevó a cabo la protesta?
La protesta tuvo lugar en La Haya, específicamente en el parque Malieveld.

¿Por qué se prohibió la marcha?
La marcha fue prohibida debido a la violencia y los incidentes que se produjeron entre los manifestantes y la policía.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf