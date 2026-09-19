La policía antidisturbios dispersa a manifestantes ultraderechistas en La Haya tras estallido de violencia
La Haya vivió una jornada de tensión cuando la policía antidisturbios dispersó a manifestantes de extrema derecha, tras una marcha prohibida por las autoridades debido a disturbios y agresiones.
FOTO: Policía antidisturbios de Holanda disuelve protesta ultraderechista en La Haya tras violencia
LA HAYA, Holanda (AP) — La policía antidisturbios holandesa dispersó el sábado a varios cientos de manifestantes de extrema derecha en La Haya, después de que estallara la violencia y las autoridades locales prohibieran una marcha prevista en la ciudad contra las políticas de inmigración y asilo.
Los policías realizaron varias detenciones cuando algunos manifestantes empezaron a lanzar fuegos artificiales y otros proyectiles contra ellos. El ministro de Justicia, David van Weel, pidió en X una respuesta "extremadamente firme" ante lo que describió como "escenas repugnantes" en la protesta. Dijo que los manifestantes hicieron saludos nazis, corearon consignas antisemitas, atacaron a la policía y lanzaron fuegos artificiales contra los agentes antidisturbios.
"Agradezco a todos los policías que, una vez más, defienden nuestro Estado de derecho democrático", escribió.
El municipio de La Haya prohibió la marcha después de que estallara la violencia entre los manifestantes reunidos en el Malieveld, un parque en el centro de la ciudad, y más tarde ordenó a la multitud que se dispersara.
Los disturbios se produjeron el sábado, un año después de que estallaran enfrentamientos en torno a una manifestación de derecha. Un auto patrulla fue incendiado durante los choques entre manifestantes vestidos de negro y la policía, y la sede del partido centrista D66 —cuyo líder, Rob Jetten, es ahora primer ministro— fue atacada.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en La Haya?
La policía antidisturbios dispersó a manifestantes de extrema derecha tras un estallido de violencia.
¿Quién es el ministro de Justicia?
El ministro de Justicia es David van Weel, quien pidió una respuesta firme ante la violencia.
¿Cuándo sucedieron los hechos?
Los disturbios ocurrieron el sábado, 19 de septiembre de 2026.
¿Dónde se llevó a cabo la protesta?
La protesta tuvo lugar en La Haya, específicamente en el parque Malieveld.
¿Por qué se prohibió la marcha?
La marcha fue prohibida debido a la violencia y los incidentes que se produjeron entre los manifestantes y la policía.
[Fuente: AP]