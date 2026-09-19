Huracán sorprende y le gana a River en el Monumental: seguilo en vivo

River recibe a Huracán este sábado en un partido correspondiente a la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. Este encuentro es fundamental para ambos equipos en su lucha por los puestos de clasificación a los playoffs.

El inicio del partido comenzó a las 19 en el Estadio Monumental. El árbitro designado para esta ocasión es Facundo Tello, con Fernando Echenique como encargado del VAR. Mientras tanto, la transmisión televisiva está a cargo de ESPN Premium.

Seguí la transmisión de Cadena 3 Argentina:

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El gol de Huracán

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¡¡NO LA TOCÓ NADIE!! Centro venenoso de Cortés y GOL de Huracán, para que el Globo se ponga 1-0 ante River en el Monumental.



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River llega a este encuentro en un momento de gran forma, habiendo logrado tres victorias consecutivas desde que Leonardo Ponzio asumió como director técnico interino. Su reciente trayectoria incluye triunfos por 3-2 ante Banfield, 3-1 contra Independiente Rivadavia de Mendoza y 2-1 frente a Atlético Tucumán, lo que les ha permitido posicionarse en los puestos de clasificación a los playoffs en la Zona B.

Además, el equipo de Núñez ha mejorado su posición en la tabla anual, y busca asegurar su lugar en competiciones internacionales para el próximo año.

Por su parte, Huracán llega a este partido tras vencer 2-1 a Racing en su último encuentro, lo que les permitió alcanzar los 13 puntos. Sin embargo, se encuentran fuera de los puestos de clasificación a los playoffs debido a una diferencia de gol desfavorable.

El equipo dirigido por Diego Martínez necesita obtener un buen resultado en el Estadio Monumental para mantener sus aspiraciones de clasificar a las competencias internacionales de 2027.

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