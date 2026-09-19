Huracán sorprende y le gana a River en el Monumental: seguilo en vivo
El "Millonario" llega a este encuentro con tres victorias consecutivas bajo la dirección de Leonardo Ponzio. Transmite Cadena 3.
FOTO: River viene de ganarle 2 a 1 a Atlético Tucumán (Foto: @RiverPlate).
River recibe a Huracán este sábado en un partido correspondiente a la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. Este encuentro es fundamental para ambos equipos en su lucha por los puestos de clasificación a los playoffs.
El inicio del partido comenzó a las 19 en el Estadio Monumental. El árbitro designado para esta ocasión es Facundo Tello, con Fernando Echenique como encargado del VAR. Mientras tanto, la transmisión televisiva está a cargo de ESPN Premium.
Seguí la transmisión de Cadena 3 Argentina:
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El gol de Huracán
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¡¡NO LA TOCÓ NADIE!! Centro venenoso de Cortés y GOL de Huracán, para que el Globo se ponga 1-0 ante River en el Monumental.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2026
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River llega a este encuentro en un momento de gran forma, habiendo logrado tres victorias consecutivas desde que Leonardo Ponzio asumió como director técnico interino. Su reciente trayectoria incluye triunfos por 3-2 ante Banfield, 3-1 contra Independiente Rivadavia de Mendoza y 2-1 frente a Atlético Tucumán, lo que les ha permitido posicionarse en los puestos de clasificación a los playoffs en la Zona B.
Además, el equipo de Núñez ha mejorado su posición en la tabla anual, y busca asegurar su lugar en competiciones internacionales para el próximo año.
Por su parte, Huracán llega a este partido tras vencer 2-1 a Racing en su último encuentro, lo que les permitió alcanzar los 13 puntos. Sin embargo, se encuentran fuera de los puestos de clasificación a los playoffs debido a una diferencia de gol desfavorable.
El equipo dirigido por Diego Martínez necesita obtener un buen resultado en el Estadio Monumental para mantener sus aspiraciones de clasificar a las competencias internacionales de 2027.
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Lectura rápida
¿Qué equipo se enfrenta a River?
River se enfrenta a Huracán en un partido clave.
¿Cuándo se juega el partido?
El partido se jugará el sábado a las 19 horas.
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
El encuentro se disputará en el Estadio Monumental de Buenos Aires.
¿Cuál es la situación de River en el torneo?
River ha ganado sus últimos tres partidos y busca clasificar a los playoffs.
¿Cómo llega Huracán al partido?
Huracán viene de ganar a Racing y tiene 13 puntos, pero está fuera de los playoffs por diferencia de gol.
[Fuente: Noticias Argentinas]