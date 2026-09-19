Gimnasia no pudo con Banfield y se queda con un empate en el Torneo Clausura 2026

Buenos Aires, 19 de septiembre (NA) – Gimnasia y Esgrima La Plata no logró traducir su dominio en el campo en un resultado positivo y terminó empatando 2-2 con Banfield en la décima jornada del Torneo Clausura 2026. El encuentro se caracterizó por la intensidad y un desenlace dramático.

El equipo local se adelantó en dos ocasiones, gracias a los goles del delantero Agustín Auzmendi y del defensor Pedro Silva Torrejón, que anotaron a los 19 minutos del primer tiempo y a los 16 del segundo, respectivamente. Sin embargo, los visitantes no se dieron por vencidos y lograron igualar el marcador con tantos de los volantes Lautaro Gómez y David Zalazar, quienes marcaron a los 37 minutos del primer tiempo y a los 44 del segundo tiempo.

Con este empate, el "Lobo" alcanzó un total de 17 puntos, posicionándose en el segundo lugar de la zona B, mientras que el conjunto dirigido por Pedro Troglio se encuentra en la duodécima posición con 9 puntos.

En la próxima fecha, Gimnasia visitará a Independiente Rivadavia el viernes 2 de octubre a las 21:30, mientras que Banfield jugará como local contra Rosario Central el lunes 5, a partir de las 21:15.

El partido comenzó con una llegada del local a los pocos segundos, cuando el lateral Pedro Silva Torrejón desbordó por la izquierda y centró para Agustín Auzmendi, cuyo remate impactó en el poste. Ocho minutos después, Ignacio "Nacho" Fernández envió un centro al segundo palo que Lucas Janson no pudo empujar.

A los 19 minutos, un córner cerrado fue aprovechado por Agustín Auzmendi, quien se impuso en el duelo aéreo y marcó el 1-0 con un cabezazo. En el minuto 35, Diego "Ruso" Rodríguez, arquero de Banfield, detuvo un penal lanzado por Lucas Janson.

En la primera parte, Lautaro Gómez sorprendió a la defensa de Gimnasia y logró el empate con un gran remate a los 37 minutos. En el segundo tiempo, Favio Álvarez tuvo una oportunidad clara, pero no logró concretar. Sin embargo, Pedro Silva Torrejón volvió a poner al local en ventaja a los 16 minutos del complemento.

Cuando parecía que Gimnasia aseguraba la victoria, David Zalazar se encargó de sellar la igualdad con un gol espectacular desde el vértice del área, a los 44 minutos, dejando a ambos equipos con un punto.