Kicillof se lanzó hacia 2027 con un mensaje al PJ: "Las nuevas canciones se componen de abajo"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este sábado el cierre del plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Avellaneda, donde convocó a construir una alternativa nacional frente al gobierno de Javier Milei y dejó varias definiciones dirigidas a la discusión interna del peronismo.

Ante militantes y dirigentes de distintas provincias, Kicillof planteó que esa construcción debe tener presencia territorial, participación y planificación. Una de sus frases centrales estuvo dirigida a la forma en que, según sostuvo, debería organizarse ese espacio: “No me interesa una construcción a control remoto”.

El encuentro se desarrolló en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Villa Domínico y tuvo como instancia previa diez plenarios temáticos. El MDF presentó la jornada como parte de su expansión territorial fuera de la provincia de Buenos Aires.

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“Las nuevas canciones se componen colectivamente”

Durante su discurso, Kicillof destacó la participación en los distintos espacios de debate y reivindicó una construcción política que, según su planteo, debe realizarse desde las bases.

“Este no es un acto convencional. Hoy no vinimos solamente a hablar. Vinimos miles y miles de compañeros y compañeras a escucharnos, a reflexionar y a darnos fuerza. Hoy vinimos a construir”, afirmó.

El gobernador recordó el proceso de conformación del Movimiento Derecho al Futuro y explicó el significado del nombre elegido. Señaló que la palabra “movimiento” remite a una tradición de luchas, derrotas y triunfos del peronismo, mientras que “derecho” representa los derechos que, según su interpretación, se encuentran en riesgo.

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También destacó la creación de espacios sectoriales y de un centro de estudios vinculado al MDF.

“Cientos y cientos de reuniones, de encuentros. Y esto, compañeros y compañeras, recién empieza”, sostuvo.

Luego resumió su interpretación del proceso de organización con una frase: “Después de tanta sospecha, era más simple: las nuevas canciones se componen colectivamente”.

“Para construir una alternativa nacional primero hay que escuchar a la Argentina”

Uno de los ejes del discurso fue la expansión del espacio hacia otras provincias.

Kicillof mencionó sus recientes recorridas por Tierra del Fuego, Chaco, Corrientes, La Pampa, Córdoba y Misiones, donde, según relató, mantuvo reuniones con estudiantes, trabajadores, empresarios, productores, comerciantes, dirigentes políticos y organizaciones sociales.

El gobernador aseguró haber encontrado preocupaciones similares en diferentes distritos y mencionó entre ellas las dificultades de las economías regionales, la paralización de obras, el cierre de comercios y los problemas de distintos sectores productivos.

A partir de esas experiencias, planteó que el armado de una alternativa política nacional debe partir del contacto con las distintas realidades provinciales.

“Para construir una alternativa nacional primero hay que escuchar a la Argentina”, afirmó.

En esa línea, cuestionó la idea de que los problemas del país puedan ser resueltos exclusivamente desde cada provincia y sostuvo que existen cuestiones que requieren una mirada nacional.

El mensaje de Kicillof hacia la interna

El gobernador dedicó otro tramo de su discurso a explicar cómo debería construirse la alternativa opositora.

“Una alternativa nacional no se construye desde una oficina”, afirmó.

Y luego planteó: “No me interesa una construcción a control remoto. Tenemos que escuchar, tenemos que sumar, tenemos que organizar en todos los rincones de nuestra República Argentina.”

Kicillof sostuvo que una propuesta política necesita planificación y participación, y descartó que pueda surgir de soluciones rápidas.

“No se va a salir de esta situación tan dramática ni con jugadas mágicas ni con improvisaciones”, expresó.

El planteo se produjo en un contexto de diferencias dentro del peronismo bonaerense. En los últimos días, dirigentes vinculados al kirchnerismo cuestionaron el armado político de Kicillof y su decisión de impulsar el MDF como espacio propio.

“El problema no es que muchos lo hayan votado”

Kicillof también se refirió al respaldo electoral que obtuvo Milei y planteó que la oposición debería analizar las razones que llevaron a parte de la sociedad a elegir al actual Presidente.

“Tenemos que preguntarnos qué promesas incumplidas y qué experiencias fallidas los hicieron pensar que un experimento como el de Milei podía dar soluciones”, sostuvo.

Y agregó: “El problema no es que muchos lo hayan votado; el problema es preguntarnos qué hacemos nosotros para construir una alternativa”.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo no debe limitarse a oponerse al Gobierno, sino a presentar una propuesta que pueda convocar a sectores que no forman parte tradicionalmente del peronismo.

Según Kicillof, el peronismo debe constituir la “columna vertebral” de esa construcción, aunque consideró que no será suficiente por sí solo.

“No” a una negociación entre cúpulas

El gobernador también cuestionó que la construcción opositora pueda definirse exclusivamente mediante acuerdos entre dirigentes.

Planteó que la mayoría que pretende representar el espacio no puede surgir de “una negociación secreta de las cúpulas” ni de “una rosca a espaldas de la sociedad”.

Por el contrario, sostuvo que debe desarrollarse “en todos lados, desde abajo, a la luz del día y de cara a la sociedad”.

Las definiciones se sumaron a la estrategia del MDF de ampliar su presencia territorial antes de que se defina el esquema electoral de 2027. Kicillof todavía no formalizó una candidatura presidencial, aunque el armado que conduce trabaja en una construcción política nacional y distintos dirigentes de su espacio lo mencionan como eventual postulante.

La reivindicación de Perón, Néstor y Cristina

Durante el acto, Kicillof reivindicó las administraciones de Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

“El pueblo argentino vivía mejor con Perón, con Néstor y con Cristina. Había más derechos”, afirmó.

En ese contexto, se refirió a la situación judicial de la expresidenta y sostuvo: “Por eso Cristina está injustamente presa: para intentar callarnos, disciplinarnos y condicionarnos”.

La situación de Cristina Kirchner es uno de los puntos que atraviesa las diferencias dentro del peronismo bonaerense. Mientras sectores del kirchnerismo mantienen como una de sus principales consignas el reclamo por su libertad, el espacio de Kicillof desarrolla una construcción política propia.

Las críticas al gobierno de Milei

El gobernador dedicó buena parte de su intervención a cuestionar las políticas del gobierno nacional.

“Con Milei la Argentina no solo no va bien, es exactamente al revés. En Argentina se está produciendo una verdadera catástrofe”, afirmó.

Kicillof sostuvo que la gestión nacional afecta, según su interpretación, a la producción, el empleo, la obra pública, la educación y la salud.

También cuestionó el concepto de estabilidad asociado al equilibrio fiscal.

“No hay estabilidad si las familias no llegan a fin de mes. No hay orden si los hogares están tapados de deuda”, planteó.

En otro tramo, mencionó el deterioro de las condiciones sociales y habló de un incremento de los suicidios, al que consideró un indicador que no debería naturalizarse.

Al caracterizar el modelo económico del Gobierno, utilizó los términos “ignorante, entreguista e insensible”.

“Cuenten conmigo”

En el tramo final, Kicillof sostuvo que el desafío consiste en construir una propuesta que no se limite a enumerar las dificultades de la gestión nacional.

Planteó que la alternativa debe recuperar expectativas y atender demandas vinculadas con el empleo, los ingresos, la educación, el acceso a la vivienda y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida, especialmente entre los jóvenes.

También rechazó que la oposición deba esperar a que el deterioro económico modifique por sí solo el escenario político.

“No cuenten conmigo para esperar sentado”, afirmó.

Y cerró con una definición que volvió a proyectar su construcción hacia las elecciones del próximo año:

“Cuenten conmigo para que el año que viene Argentina tenga una alternativa que nos deje terminar con este modelo, pero sobre todo, que nos permita empezar una etapa distinta”.

El acto de Avellaneda consolidó así el despliegue nacional del Movimiento Derecho al Futuro, mientras la discusión sobre las candidaturas y la forma en que el peronismo definirá su oferta electoral para 2027 permanece abierta.