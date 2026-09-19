FOTO: Trump propone un nuevo nombre para la IA y anuncia la creación de una Fuerza AI

Donald Trump respondió de manera característica a la reciente controversia sobre la inteligencia artificial (IA), afirmando que las preocupaciones en torno a esta tecnología son parte de una serie de "engaños generados por la izquierda radical para destruir nuestro país".

El sábado, Trump comenzó su reflexión sobre la IA escribiendo en su red social Truth Social que "muchas personas piensan que las palabras 'Inteligencia Artificial' son inexactas y muy ineloquentes". A través de una encuesta, invitó a sus seguidores a votar por un nuevo nombre para esta tecnología: Inteligencia Superior, Inteligencia Extrema o Inteligencia Suprema. La encuesta aún estaba en curso al momento de la publicación.

Un par de horas después, Trump publicó un mensaje donde afirmaba que los intentos de "destruir la IA" son uno de los muchos engaños demócratas, comparándolos con otros como "RUSIA, RUSIA, RUSIA, UCRANIA, UCRANIA, UCRANIA, el calentamiento global, el engaño de la primera destitución, el engaño de la segunda destitución, los hombres en deportes femeninos y la transexualidad para todos".

El expresidente aseguró que "no se quedará de brazos cruzados" y que este supuesto engaño "comenzó con un ataque a nuestros centros de datos, hasta que la gente se dio cuenta de cuán ricos y prestigiosos eran para las comunidades en las que se construyeron". Sin embargo, tras el fallido ataque a los centros de datos, los críticos "van directamente a por la IA".

Trump no presentó evidencia que respalde su afirmación de que la amplia desconfianza hacia la IA y los centros de datos no es orgánica y sincera. Ambos partidos, republicanos y demócratas, han criticado a los centros de datos, y Nueva York se convirtió recientemente en el primer estado en detener los permisos para grandes proyectos.

Las declaraciones del presidente también resonaron con sus comentarios en un torneo de golf el pasado fin de semana, donde expresó que está abierto a "guardrails", pero también argumentó que "hay muchas fuerzas negativas que están levantando este tema que no deberían hacerlo".

El sábado, Trump continuó diciendo que valorará la industria de la IA, la ayudará y la supervisará mientras crece, pero también está formando una Fuerza AI, similar a la Fuerza Espacial que estableció en su primer mandato.

“Para ese fin, anunciaré, en un futuro cercano, al 'Czar' de la IA — ¡Sólo se necesitan personas de alto coeficiente intelectual para postularse!” agregó.

El presidente no especificó cuáles serán las funciones de la Fuerza AI y del Czar de IA. El capitalista de riesgo David Sacks renunció a su cargo como Czar de IA y criptomonedas de Trump a principios de este año, pasando a copresidir el Consejo de Asesores del Presidente sobre Ciencia y Tecnología.

El debate sobre la seguridad de la IA se intensificó recientemente después de que un investigador de IA anunció su renuncia a Anthropic debido a preocupaciones de que las principales empresas de IA "creen sinceramente que podría matarnos a todos para finales de la década" y que están "jugando con nuestras vidas". El CEO de Anthropic, Dario Amodei, posteriormente presentó un plan para "marcar el ritmo de la frontera", que fue aparentemente respaldado por el CEO de OpenAI, Sam Altman, y el CEO de SpaceX, Elon Musk. Los críticos de la industria de la IA han sugerido que muchas de estas preocupaciones sobre la supuesta amenaza existencial de la tecnología son una distracción de los daños más inmediatos de la IA.

Mientras tanto, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, durante la All-In Summit (que Sacks coorganiza), coincidió con el presidente en que la reacción contra la IA es un "engaño" y aseguró que "no vamos a permitir" que ocurra una desaceleración.