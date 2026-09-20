Clima en CABA: cómo estará el tiempo este domingo 20 de septiembre

Este domingo 20 de septiembre, el clima en CABA se presenta con condiciones favorables para disfrutar del aire libre. La temperatura mínima será de 14° y la máxima alcanzará los 26°. A lo largo del día, se prevé un cielo con nubes dispersas, lo que permitirá que el sol brille en gran parte del tiempo.

En cuanto a las condiciones actuales, la temperatura se sitúa en 17°, con una sensación térmica similar. La humedad es del 87%, lo que puede generar una sensación de calidez. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento es casi imperceptible, con una velocidad de 0 m/s.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura se mantenga en ascenso, alcanzando su pico alrededor de la tarde. La combinación de una mínima de 14° y una máxima de 26° sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre. La presión atmosférica se encuentra en 1005 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

En los próximos días, el pronóstico muestra un cambio en las temperaturas. Para el lunes, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 18°, con nubes rotas. El martes, las temperaturas descenderán aún más, con mínimas de 6° y máximas de 12°, bajo un cielo completamente nublado. El miércoles, se espera un leve repunte, con mínimas de 9° y máximas de 16°, nuevamente con nubes rotas.

Finalmente, el jueves y viernes se prevén temperaturas más agradables, con mínimas de 12° y 15° y máximas de 20° y 23° respectivamente, con cielos mayormente despejados. Es recomendable estar atentos a los cambios en el clima y disfrutar del día soleado que ofrece este domingo.