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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este domingo 20 de septiembre

Este domingo 20 de septiembre, Salta presentará un día caluroso con temperaturas que oscilarán entre los 15° y 36°. La humedad será alta y el cielo se mantendrá despejado durante la jornada.

20/09/2026 | 00:31Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 20 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, Salta disfruta de un cielo completamente despejado con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 15°, con una humedad del 77% y una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica se encuentra en 1006 hPa.

El clima hoy domingo 20 de septiembre

Para hoy, se espera que la temperatura mínima alcance los 15° y la máxima llegue a los 36°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una velocidad de 3.6 m/s. La humedad alta podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, pero no se anticipan lluvias. La visibilidad será óptima a lo largo del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta presentan un clima variado. Para el lunes 21 de septiembre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 27°, con cielo parcialmente nublado. El martes 22 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 10° y 21°, con cielo nublado. El miércoles 23 de septiembre, se prevé un día despejado con temperaturas de 7° a 25°. El jueves 24 de septiembre, el clima será similar, con mínimas de 12° y máximas de 30°. Finalmente, el viernes 25 de septiembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 34°, con cielo parcialmente nublado.

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