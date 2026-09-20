Clima en Salta: cómo estará el tiempo este domingo 20 de septiembre
Este domingo 20 de septiembre, Salta presentará un día caluroso con temperaturas que oscilarán entre los 15° y 36°. La humedad será alta y el cielo se mantendrá despejado durante la jornada.
FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 20 de septiembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.
Ahora
En este momento, Salta disfruta de un cielo completamente despejado con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 15°, con una humedad del 77% y una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica se encuentra en 1006 hPa.
El clima hoy domingo 20 de septiembre
Para hoy, se espera que la temperatura mínima alcance los 15° y la máxima llegue a los 36°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una velocidad de 3.6 m/s. La humedad alta podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, pero no se anticipan lluvias. La visibilidad será óptima a lo largo del día.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Salta presentan un clima variado. Para el lunes 21 de septiembre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 27°, con cielo parcialmente nublado. El martes 22 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 10° y 21°, con cielo nublado. El miércoles 23 de septiembre, se prevé un día despejado con temperaturas de 7° a 25°. El jueves 24 de septiembre, el clima será similar, con mínimas de 12° y máximas de 30°. Finalmente, el viernes 25 de septiembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 34°, con cielo parcialmente nublado.