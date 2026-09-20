Cazadores de huracanes identifican 4 señales de advertencia para detectar tormentas en intensificación

Los ciclones tropicales generalmente necesitan alinearse verticalmente para poder intensificarse. Esto implica que los centros de rotación de la tormenta en diferentes niveles de la atmósfera deben estar alineados, en lugar de permanecer inclinados entre sí.

Investigadores de la Universidad de Miami Rosenstiel School of Marine, Atmospheric, and Earth Science, en colaboración con colegas del NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica), han identificado cuatro características que parecen ayudar a los ciclones tropicales inclinados a alinearse verticalmente y volverse más capaces de intensificarse.

Este estudio se basó en casi tres décadas de datos recolectados por aviones cazadores de huracanes de la NOAA, y los hallazgos sugieren que la alineación exitosa depende de varios factores que trabajan en conjunto, incluyendo la estructura interna de la tormenta, la dirección de los vientos circundantes y las condiciones ambientales alrededor del ciclón.

Comprender esta transición es crucial, ya que las tormentas que se intensifican rápidamente pueden dejar a las comunidades costeras y a los gestores de emergencias con poco tiempo para reaccionar. Si los pronosticadores pueden reconocer más temprano cuando un ciclón tropical aparentemente desorganizado se vuelve más favorable para intensificarse, podrían proporcionar a las comunidades más tiempo para tomar decisiones de evacuación y otras preparaciones.

"Un ciclón tropical tiene que erguirse antes de poder intensificarse", afirmó Michael S. Fischer, autor principal y profesor asistente en el Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Rosenstiel School. "Vientos fuertes en niveles superiores de la atmósfera pueden empujar la parte superior de la circulación de la tormenta lejos del centro cerca de la superficie del océano. Hasta que esos centros se reúnan, la tormenta generalmente no puede intensificarse sustancialmente".

Cuatro señales que favorecen la alineación de la tormenta

Los investigadores identificaron cuatro características que pueden ayudar a determinar si un ciclón tropical inclinado es probable que se enderece verticalmente.

La primera es una circulación compacta y organizada cerca de la superficie del océano. La segunda es una inclinación de la tormenta posicionada favorablemente en relación con el cizallamiento del viento vertical. La tercera es un aire ascendente más fuerte y lluvias más intensas cerca del centro de la tormenta en niveles bajos. La cuarta es un entorno que incluye agua oceánica cálida, abundante humedad atmosférica y vientos relativamente débiles en los niveles medios de la atmósfera.

Los meteorólogos utilizan el término "inclinación" para describir la separación entre los centros de circulación de un ciclón tropical en altitudes más bajas y medias. El cizallamiento del viento vertical se refiere a los cambios en la velocidad o dirección del viento con la altura. Un cizallamiento fuerte puede interferir con la organización de un ciclón al empujar las partes superiores de su circulación lejos del centro más cercano a la superficie del océano.

Casi tres décadas de datos de cazadores de huracanes

Para investigar qué tormentas lograron alinearse, los investigadores examinaron datos del Tropical Cyclone Radar Archive of Doppler Analyses with Recentering, conocido como TC-RADAR. Esta base de datos, desarrollada por Fischer y sus colegas, incluye 1,510 análisis de radar recolectados por aviones cazadores de huracanes de la NOAA a lo largo de 28 temporadas de huracanes desde 1997 hasta 2024.

Ese extenso registro permitió al equipo comparar tormentas que eventualmente se alinearon verticalmente con aquellas que permanecieron inclinadas.

"Las tormentas que se alinearon ya lucían diferentes aproximadamente un día antes", comentó Fischer, quien también es miembro del núcleo del Frost Institute for Data Science and Computing. "Tenían circulaciones más fuertes y más ajustadas cerca de la superficie y tormentas eléctricas más extendidas y vigorosas levantando aire cerca de ese centro. Nuestros hallazgos sugieren que esas tormentas eléctricas no son simplemente una señal de organización. También pueden ayudar a enderezar la circulación inclinada de la tormenta".

Los hallazgos sugieren que las tormentas eléctricas que se desarrollan cerca de la circulación de nivel bajo pueden desempeñar un papel más activo en la organización de la tormenta que simplemente servir como un signo visible de que la intensificación está en marcha.

Señales tempranas de que una tormenta se está organizando

Los aviones de reconocimiento de la NOAA ya recogen muchas de las mediciones destacadas por el estudio durante vuelos operativos, incluyendo la fuerza del viento en niveles bajos, el tamaño de la tormenta, la cobertura de tormentas eléctricas y la dirección de la inclinación de un ciclón.

Esto significa que las características recientemente identificadas podrían ayudar a los científicos a evaluar si los modelos de pronóstico de huracanes de alta resolución están reproduciendo con precisión el proceso físico que permite que las tormentas inclinadas se alineen verticalmente.

La investigación también podría proporcionar a los pronosticadores pistas adicionales sobre qué ciclones tropicales desorganizados están comenzando a transitar hacia una estructura más favorable para la intensificación.

"Incluso un aumento modesto en la confianza del pronóstico un día antes puede proporcionar más tiempo útil para la preparación de las comunidades en el camino de una tormenta", concluyó Fischer. "Este estudio nos brinda evidencia del mundo real sobre lo que separa a una tormenta que se está organizando de una que permanece inclinada y menos capaz de intensificarse".

El estudio titulado "To Align or Not to Align? That Is the Question" fue publicado en el Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

Además de Fischer, los autores son George R. Alvey III del Cooperative Institute for Marine and Atmospheric Studies y el NOAA; Deelan Jariwala, quien obtuvo títulos de licenciatura en meteorología y matemáticas de la Universidad de Miami en la primavera de 2026; y Paul D. Reasor del NOAA Hurricane Research Division.

La investigación fue apoyada por la National Science Foundation bajo el premio No. 2241605.