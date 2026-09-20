Un ataque a tiros en Cisjordania deja a un israelí herido de gravedad y genera tensiones en la región

FOTO: Un israelí es herido de gravedad en un tiroteo en Cisjordania y otros sucesos en Oriente Medio

Un hombre israelí resultó herido de gravedad en un ataque a tiros en Cisjordania, y el ejército israelí llevó a cabo una amplia redada en la parte norte del territorio ocupado, manifestaron funcionarios el domingo. El ataque se produjo horas antes de la festividad de Yom Kippur, considerada el día más sagrado del calendario judío.

La víctima, de 30 años, fue atacada por un tirador que abrió fuego desde un vehículo y luego huyó a pie. En respuesta, el ejército israelí estableció varios controles de carretera en la zona para intentar dar con el atacante.

Previo al ataque, las tropas israelíes habían llevado a cabo una operación antiterrorista en la localidad de Al-Mughayyir, en el norte de Cisjordania, donde se detuvieron al menos 28 personas, según informaron funcionarios palestinos.

Las tensiones han aumentado en Cisjordania, con un incremento en los ataques de colonos israelíes extremistas contra palestinos, alentados por políticos de derecha en el gobierno de Israel.

En un contexto más amplio, Egipto, Jordania y Kuwait condenaron un ataque de los rebeldes hutíes en Yemen que dispararon un misil balístico contra la capital saudí, Riad, el sábado. Los países árabes afirmaron que este ataque representa una amenaza para la seguridad y estabilidad regionales, además de ser una violación del derecho internacional.

La Liga Musulmana Mundial también se pronunció, condenando el ataque a civiles y a la infraestructura civil, considerándolo una transgresión de los valores religiosos y de las leyes internacionales.

Este incidente marcó la primera vez que Riad ha sido atacada desde el inicio de la escalada de combates con los rebeldes respaldados por Irán, aunque Arabia Saudí informó que el ataque fue interceptado. Algunos residentes en la ciudad escucharon una explosión y vieron humo cerca del aeropuerto, pero no se reportaron víctimas ni daños.

Este despacho se actualizará a medida que surjan nuevos acontecimientos.