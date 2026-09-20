FOTO: Un año del triple crimen en Florencio Varela: la brutal venganza narco que conmocionó al país

Buenos Aires, 20 septiembre (NA) – Se cumple un año del triple homicidio en Florencio Varela que tuvo como víctimas a las jóvenes Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. El horror comenzó en la madrugada del 20 de septiembre de 2025 y, días después, se descubrió el plan criminal con el hallazgo de los cuerpos en el patio de una vivienda, donde fueron sometidas a torturas antes de ser asesinadas.

Aquel fatídico viernes, las tres jóvenes, de 20 y 15 años, subieron a una camioneta creyendo que se dirigían a una fiesta donde recibirían 300 dólares cada una, pero todo fue un engaño. En la vivienda ubicada en calle Chañar 702, en el barrio Villa Vatteone, Brenda, Morena y Lara fueron sometidas a torturas para que revelaran el paradero de una droga robada, antes de ser asesinadas.

La escena parecía sacada de una película, pero era la cruda realidad. El 24 de septiembre se encontraron los cuerpos de las jóvenes enterrados en el patio de ese inmueble abandonado.

Las autopsias confirmaron que Lara fue víctima de una violencia extrema y sistemática. Presentaba cinco dedos de la mano izquierda amputados, la oreja izquierda cortada, quemaduras y un corte profundo en el cuello, que se presume fue la causa de su muerte. Las lesiones más severas habían sido infligidas antes de su fallecimiento.

En cuanto a Morena, el Cuerpo Médico Forense determinó que falleció por un shock neurogénico a causa de una estrangulación. Además, presentaba múltiples lesiones en el cuerpo, una bolsa cubriendo la cabeza y una posible bufanda sobre el cuello.

Respecto a Brenda, su muerte fue atribuida a un paro cardiorrespiratorio traumático debido a lesiones graves en el cráneo, además de heridas cortantes y fracturas en varias partes del cuerpo, algunas de las cuales habían sido causadas antes de su muerte.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que las torturas que sufrieron las víctimas fueron transmitidas en directo a través de una red social, en un grupo cerrado con 45 personas conectadas.

La fiscalía enfatizó que los acusados "prolongaron el sufrimiento de las víctimas de manera deliberada e inhumana", enviando un claro mensaje vinculado al narcotráfico que buscan las organizaciones criminales.

Daniel Adler, experto en Seguridad Pública, explicó que estos actos de violencia extrema son parte de una estrategia para dejar un mensaje de terror y causar un impacto inmediato.

En medio del dolor y la indignación generada por los brutales asesinatos, los investigadores comenzaron a seguir las pistas para determinar quiénes estaban detrás del triple crimen.

Se presume que el motivo está relacionado con un ajuste de cuentas narco, ya que la menor, que había conocido a uno de los implicados días antes, habría robado droga a la banda, lo que llevó a que fueran engañadas para asistir a la fiesta donde finalmente fueron asesinadas.

Las primeras detenciones incluyeron a Magalí Celeste González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Iara Ibarra y Maximiliano Andrés Parra. Posteriormente, se realizaron capturas en Perú de Tony Janzen Valverde Victoriano (Pequeño J) y Matías Agustín Ozorio.

Actualmente hay 16 detenidos en el caso. Además de los mencionados, están acusados Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Mónica Débora Mujica, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Bernabé Jesús Mallón, Luis Ramiro Mansur, Verónica Emilce Chieto, María Inés Olivera, Eugenia Quispe Gallardo y David Godoy.

La causa está en el fuero federal debido a la gravedad de las acusaciones, que incluyen triple homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, violencia de género, encubrimiento, trata de personas, lavado de activos y narcotráfico.

Este sábado se realizaron varios homenajes. A las 20:00 hs. se congregaron en el cruce de La Quila y Crovara, iniciando una peregrinación con velas que siguió el mismo trayecto que recorrió la camioneta que trasladó a las víctimas, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

Finalmente, a medianoche, cuando se cumplió un año de los crímenes, se presentó un mural en la rotonda y se soltaron globos.