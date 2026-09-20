Alerta por tormentas y aumento de temperatura en Buenos Aires: pronóstico para la semana
Aunque habrá un leve descenso en las temperaturas, se anticipa un aumento significativo a partir del miércoles, alcanzando valores por encima de los 20 grados y cercanos a los 30.
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Buenos Aires, 20 de septiembre (NA) -- Se pronostica una semana marcada por lluvias y altas temperaturas en Capital Federal y sus alrededores, según lo indicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
A pesar de un ligero descenso en los termómetros, se espera que a partir del miércoles se produzca un notable ascenso que superará los 20 grados e incluso podría llegar a rozar los 30.
Este domingo podría dar inicio a un fenómeno conocido como "El Niño", con tormentas intensas previstas entre la tarde y la noche, mientras que por la mañana se anticipa un cielo mayormente nublado.
Los vientos del norte cambiarán a sudoeste y luego a oeste, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 25.
El lunes, el cielo se presentará de mayor a parcialmente nublado, con vientos del sudoeste y temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 17 grados.
Para el martes, se prevé un cielo mayormente nublado, vientos del sudoeste que cambiarán a norte, y un día que se espera será el más frío de la semana, con temperaturas de entre 7 y 13 grados.
El miércoles, la situación mejorará con un cielo mayormente nublado y vientos del norte que rotarán al noroeste, con un rango de temperaturas que irá de 7 a 17 grados.
El jueves, se anticipa cielo mayormente nublado y vientos del noroeste cambiando a norte, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 24 grados.
El viernes, se espera un cielo algo a parcialmente nublado, con vientos del oeste que rotarán al este, y un aumento en las temperaturas que se ubicará entre 14 y 27 grados, convirtiéndose en el día más caluroso de la semana.
Finalmente, el sábado se anticipa cielo parcialmente nublado y vientos del sudeste cambiando a este, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 24.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué se espera para esta semana en Buenos Aires?
Se anticipan lluvias y un aumento significativo de temperatura, alcanzando hasta 30 grados.
¿Cuándo comenzará el aumento de temperatura?
A partir del miércoles, las temperaturas comenzarán a ascender notablemente.
¿Qué fenómeno climático podría comenzar este domingo?
Se espera el inicio de "El Niño", trayendo tormentas fuertes.
¿Cuál será el día más frío de la semana?
El martes, con temperaturas entre 7 y 13 grados.
¿Qué día se prevé que sea el más caluroso?
El viernes, con temperaturas que alcanzarán los 27 grados.
[Fuente: Noticias Argentinas]