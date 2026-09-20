FOTO: Alerta por tormentas y aumento de temperatura en Buenos Aires: pronóstico para la semana

Buenos Aires, 20 de septiembre (NA) -- Se pronostica una semana marcada por lluvias y altas temperaturas en Capital Federal y sus alrededores, según lo indicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A pesar de un ligero descenso en los termómetros, se espera que a partir del miércoles se produzca un notable ascenso que superará los 20 grados e incluso podría llegar a rozar los 30.

Este domingo podría dar inicio a un fenómeno conocido como "El Niño", con tormentas intensas previstas entre la tarde y la noche, mientras que por la mañana se anticipa un cielo mayormente nublado.

Los vientos del norte cambiarán a sudoeste y luego a oeste, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 25.

El lunes, el cielo se presentará de mayor a parcialmente nublado, con vientos del sudoeste y temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 17 grados.

Para el martes, se prevé un cielo mayormente nublado, vientos del sudoeste que cambiarán a norte, y un día que se espera será el más frío de la semana, con temperaturas de entre 7 y 13 grados.

El miércoles, la situación mejorará con un cielo mayormente nublado y vientos del norte que rotarán al noroeste, con un rango de temperaturas que irá de 7 a 17 grados.

El jueves, se anticipa cielo mayormente nublado y vientos del noroeste cambiando a norte, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 24 grados.

El viernes, se espera un cielo algo a parcialmente nublado, con vientos del oeste que rotarán al este, y un aumento en las temperaturas que se ubicará entre 14 y 27 grados, convirtiéndose en el día más caluroso de la semana.

Finalmente, el sábado se anticipa cielo parcialmente nublado y vientos del sudeste cambiando a este, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 24.

Agencia NA