Aumento de precios de combustible genera frustración en votantes mientras Trump minimiza el impacto

EDINBURG, Texas, EE.UU. — Mientras cargaba gasolina bajo el sol abrasador del sur de Texas, Quinten Martinez recordaba una época en la que llenar el tanque no exigía tomar decisiones difíciles. "¿Habrá supermercado esta semana?", preguntó el repartidor de Amazon, de 28 años, mientras veía cómo las cifras seguían subiendo. "¿O va a ser echar gasolina al tanque para ir a trabajar?". Negó con la cabeza cuando le preguntaron por la afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la semana pasada, de que los precios más altos de la gasolina son un pequeño precio a pagar por la guerra con Irán. "No creo que sea un buen intercambio", manifestó Martinez. "No creo que esto sea bueno para nadie".

Los votantes de todo el país, y de todo el espectro político, tienden a coincidir. Entrevistas con votantes en varios estados, junto con una nueva ronda de sondeos nacionales, revelan una sensación abrumadora de frustración porque los precios del combustible, que se han disparado —un resultado directo de la guerra de Trump—, están creando dificultades financieras graves y continuadas para la clase trabajadora de Estados Unidos. Estas preocupaciones agudas se suman a un mal clima político que podría estar empeorando para Trump y su Partido Republicano a medida que comienza la votación anticipada para las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

Históricamente, el partido que ocupa la Casa Blanca ha sufrido grandes pérdidas en las elecciones de mitad de mandato. Hoy, a siete semanas del Día de las Elecciones, los candidatos republicanos en todos los niveles lidian con la carga adicional en forma de bajos índices de aprobación de Trump, un conflicto exterior impopular y una crisis de asequibilidad que Trump y sus aliados en el Congreso habían prometido resolver. Pero cuando Trump hizo campaña en Carolina del Norte el miércoles, restó importancia al impacto del alza de los precios de la gasolina. "Está un poco más alta. Es un precio muy barato a pagar por lo que hemos hecho", dijo Trump sobre la guerra, que describe como crucial para impedir que Irán obtenga un arma nuclear. "Recuérdenlo. Es un poco más. Francamente, incluso si fuera mucho más".

Pese a lo que dice Trump, hay pocas cosas que podrían importar más este año electoral que el precio de un galón de gasolina, según operadores políticos de ambos partidos. Los precios de la gasolina se están moviendo con fuerza en la dirección equivocada en una época del año en la que los conductores suelen recibir algo de alivio. El promedio nacional por un galón de gasolina llegó a 4,48 dólares el viernes, según AAA, un aumento de aproximadamente 17 centavos en la última semana, 40 centavos en un mes y 1,27 dólares respecto de hace un año.

"Los precios de la gasolina importan porque son uno de los pocos indicadores económicos que los votantes experimentan y ven en tiempo real", señaló el veterano estratega republicano Chris Wilson. "El precio literalmente les queda delante de la cara varias veces por semana. Así que yo no minimizaría la frustración que estamos viendo, particularmente entre los votantes de clase trabajadora y de clase media". Entrevistas con votantes esta semana mostraron frustración y decepción en ambos partidos.

Los demócratas y los independientes estaban especialmente motivados a castigar a los republicanos en las urnas por sus dificultades económicas, mientras que algunos de los simpatizantes de Trump de clase trabajadora prometieron apoyar a los republicanos este otoño, aunque no estuvieran contentos con el liderazgo económico del presidente. Dan Lloyd, quien votó por Trump, lamentó el liderazgo del presidente mientras el carpintero de 63 años pagaba 4,39 dólares por galón para llenar el tanque de su camioneta pickup en Mesa, Arizona. "Se hizo daño al meterse en esto", comentó Lloyd sobre Trump. "¿Dónde está todo ese petróleo de Venezuela? Pensé que estábamos sobrados de gasolina y de todo, pero no. El pueblo estadounidense se lo traga cada vez, ya sean las tasas de interés, la comida, la gasolina". Aun así, espera votar republicano en las elecciones de mitad de mandato.

"Creo que el Partido Demócrata ha perdido el rumbo", afirmó Lloyd. "Siento que todo el sistema está al borde del colapso". En el sofocante Edinburg, Texas, Kristin Jimenez, de 52 años, restó importancia al aumento del precio de la gasolina después de llenar el tanque de su Mercedes. "Hemos pagado el mismo precio con presidentes republicanos, hemos pagado este precio con presidentes demócratas", dijo Jimenez, una madre que dirige un pequeño negocio. Planea votar por un republicano porque son el "mal menor de dos males".

Dijo que los precios de la gasolina no forman parte de su cálculo. "No nos importa pagar 8 dólares por una taza de café en Starbucks, ¿pero tenemos un problema por pagar cuatro dólares en el surtidor?", planteó. "Que tenga sentido". A más de 1.500 millas al norte, en el centro de Michigan, Garth Johnson, de 35 años, intenta llegar a fin de mes dirigiendo un negocio de limpieza profunda con varios vehículos a gasolina y una máquina que funciona con diésel, que estaba a 6,79 dólares por galón mientras llenaba el tanque de su camioneta.

Johnson votó por Trump, pero no sabe qué va a hacer en noviembre. No se siente capacitado para cuestionar el análisis del presidente sobre la guerra, pero está sintiendo la presión financiera en su propia vida. "Me gustan muchas de las cosas que ha hecho", dijo Johnson, pero añadió: "Soy un tipo corriente y tengo que vivir mi vida". La votación de mitad de mandato ya estaba en marcha el viernes en Virginia, donde el ingeniero Alan Johnson, de 60 años, dijo que Trump parece no tener "ninguna empatía" por los estadounidenses que están pasando apuros financieros.

"Con los precios de la gasolina como están y que siguen subiendo, tenemos que hacer algo. Ojalá los demócratas puedan llegar al poder y enderezar el rumbo", expresó Johnson, quien emitió su voto por la mañana por demócratas para el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En Raleigh, Carolina del Norte, la maestra Brittney Bivins ve el aumento de los precios de la gasolina como evidencia de que Trump y su Partido Republicano no están abordando los asuntos que más importan a personas como ella.

"De verdad no le importan las personas comunes", sostuvo la mujer de 45 años. "Él puede pagar la gasolina, pero la mayoría de nosotros no. Así que se siente como si ni siquiera estuviera conectado con su propia gente". Bivins, quien se describió como independiente, dijo que está ansiosa por apoyar a los demócratas este otoño, especialmente al ala emergente de socialistas democráticos del partido. En una gasolinera en Lansing, Michigan, Rina Risper gastó 50 dólares en 8 galones de gasolina premium. "Cuando llegué me quedé en shock, la verdad, y dije: bueno, quizá debería tomar agua en lugar de comprar esa botella de 4,99 dólares de lo que fuera que iba a comprar", relató Risper. Cree que los aranceles de Trump harán que la asequibilidad empeore aún más.

"No estamos en Miami. Estamos en Lansing, Michigan", dijo. "Esto realmente va a afectar a nuestra gente". A nivel nacional, más de tres veces más votantes dicen que se están quedando atrás financieramente que los que dicen que están avanzando, según una encuesta de Fox News publicada el miércoles. Por un margen de 15 puntos porcentuales, se considera que los demócratas son el partido que manejaría mejor la inflación y los precios en un momento en que el costo de vida y la economía son las principales preocupaciones de los votantes.

La encuesta de Fox encontró que el 61% de los votantes dice que los precios de la gasolina son un problema importante para su hogar, frente al 48% de hace dos años, mientras que el 52% dice lo mismo sobre los costos de atención médica, frente al 44% en 2024. Las mayorías también consideran que los costos de la vivienda y los precios de los comestibles son problemas importantes, aunque ninguno ha aumentado. En general, casi dos tercios de los votantes (63%) dicen que el gobierno ha empeorado la economía, frente al 52% en septiembre de 2025, incluido una cuarta parte de los republicanos. Solo el 46% de los republicanos dice que el gobierno ha mejorado la economía, mientras que cerca de una cuarta parte no ve impacto.

De vuelta en el sur rural de Texas, una zona donde el Partido Republicano de Trump logró avances en elecciones recientes, Martinez, el repartidor de Amazon, no pudo contener su frustración. A Trump "le gusta presumir que tenemos la mejor economía del mundo", dijo Martinez, pero en pueblos más rurales "no ves nada de lo que se gana, no ves nada de esas subidas de las que él habla". "Solo ves dificultades para la vida cotidiana", agregó.