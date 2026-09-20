FOTO: La abogada Patricia Duval solicitó a la ONU intervención urgente en el caso de Rudnev

Buenos Aires, 20 de septiembre (NA) -- La abogada francesa Patricia Duval ha presentado ante las Naciones Unidas un documento actualizado sobre la situación de Konstantin Rudnev, un ciudadano ruso acusado de trata de personas y que se encuentra detenido en Argentina desde marzo de 2025.

El escrito, fechado el 10 de septiembre de 2026, fue entregado en la última cumbre de la ONU en Ginebra a las autoridades correspondientes en materia de detención arbitraria y tortura, solicitando un llamamiento urgente al Gobierno argentino.

Esta presentación está dirigida al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y se ha remitido en copia a cuatro relatorías especiales del sistema de derechos humanos: la de tortura y otros tratos crueles, la de libertad de religión o creencias, la de libertad de opinión y expresión, y la de cuestiones de las minorías.

La abogada, que está matriculada en el Colegio de Abogados de París, firma el documento en su calidad de letrada y actúa en el ámbito internacional del caso.

Es la segunda vez que Duval pone en conocimiento de la ONU la situación del imputado, esta vez incluyendo documentación médica y académica relevante.

En el documento, Rudnev es descrito como un disidente político y antiguo líder de un grupo espiritual en Rusia, y se argumenta que su detención en Argentina es arbitraria y se desarrolla en condiciones inhumanas y degradantes, lo que lo expone a un riesgo de muerte inminente.

El ciudadano ruso fue arrestado el 28 de marzo de 2025 y ha estado en prisión preventiva desde entonces, acumulando un año y medio de encierro cautelar por una acusación de "crimen organizado" que, según se sostiene, carece de pruebas concretas.

La presentación sostiene que la acusación se basa en señalamientos repetidos desde Rusia, donde se le considera un "líder de una secta maligna", caracterización que ha sido difundida por el régimen de Vladímir Putin y trasladada sin control al expediente argentino.

El presunto "crimen organizado" se refiere a la práctica pacífica de yoga y a la fundación de un nuevo grupo religioso en territorio ruso, actividades que generaron hostilidad por parte de la Iglesia Ortodoxa Rusa, en el contexto de su disputa con minorías religiosas.

En Rusia, Rudnev fue condenado a once años de prisión y trasladado a colonias penales en Siberia. Su grupo religioso fue prohibido en todo el país bajo acusaciones de "lavado de cerebro", las cuales la presentación califica de vagas y arbitrarias.

Después de cumplir su condena, emigró a Argentina, donde fue detenido a pedido de un fiscal que, según Duval, invocó las mismas acusaciones por las que ya había sido juzgado en su país de origen.

Durante su detención, su salud se ha deteriorado, al punto de que tuvo que ser trasladado a un hospital para una cirugía de urgencia.

Pese a que su estado de salud exige cuidados médicos permanentes, las autoridades buscan su regreso a un establecimiento penitenciario de máxima seguridad, donde, según se argumenta, no podría recibir la asistencia necesaria.

Un informe médico forense, fechado el 29 de mayo de 2026, concluyó que el estado de salud del imputado requiere "un entorno de cuidado continuo que garantice asistencia diaria de enfermería, acceso inmediato a servicios de urgencia en cardiología y neurología, y condiciones de seguridad física que eviten traumatismos en una columna cervical críticamente comprometida".

El peritaje indica que solo un régimen de prisión domiciliaria con supervisión médica periódica podría satisfacer estas necesidades.

De acuerdo con la presentación, enviar a Rudnev a una cárcel de máxima seguridad sería equivalente a condenarlo a muerte.

La abogada destaca que, a pesar de los numerosos recursos y hábeas corpus basados en evidencia médica, no se ha ordenado su liberación, a pesar de que la legislación nacional permite medidas menos severas, como el arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

Sobre el riesgo de fuga, Duval asegura que no existe tal peligro, ya que Rudnev ha cumplido con todas las condiciones de su anterior arresto domiciliario, no posee documentación y su estado de salud impide cualquier intento de evasión.

Se adjuntan al escrito el informe médico forense y una publicación académica elaborada por una comisión de diez especialistas internacionales, publicada en el Journal of CESNUR en octubre-noviembre de 2026.