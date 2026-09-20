Newell's visita a Platense en Vicente López a puertas cerradas

Newell’s visita este domingo a Platense, desde las 17, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro tiene como árbitro designado a Sebastián Martínez. (Desde las 15) Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.

La Lepra llega después de tres empates consecutivos. Los resultados permitieron mantener cierta estabilidad, pero también marcaron una cuenta pendiente: el equipo de Kudelka lleva tres partidos sin ganar y necesita volver a sumar de a tres.

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El objetivo es claro: no perder terreno en la pelea por los puestos de clasificación a los playoffs.

Para eso, Newell’s deberá buscar una victoria en un partido que se disputará a puertas cerradas.