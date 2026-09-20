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Newell's visita a Platense en Vicente López a puertas cerradas

(Desde las 15) Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.     

20/09/2026 | 10:42Redacción Cadena 3 Rosario

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Newell’s visita este domingo a Platense, desde las 17, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro tiene como árbitro designado a Sebastián Martínez(Desde las 15) Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.

La Lepra llega después de tres empates consecutivos. Los resultados permitieron mantener cierta estabilidad, pero también marcaron una cuenta pendiente: el equipo de Kudelka lleva tres partidos sin ganar y necesita volver a sumar de a tres.

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El objetivo es claro: no perder terreno en la pelea por los puestos de clasificación a los playoffs.

Para eso, Newell’s deberá buscar una victoria en un partido que se disputará a puertas cerradas.

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará?
El partido es entre Newell’s y Platense en la Liga Profesional de Fútbol.

¿Quién es el árbitro del encuentro?
El árbitro designado es Sebastián Martínez.

¿Cuándo se jugará el partido?
El partido se jugará este domingo a las 17 horas.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
Se disputará en el estadio Ciudad de Vicente López.

¿Cuál es el objetivo de Newell’s en este partido?
El objetivo es buscar una victoria y no perder terreno en la clasificación a los playoffs.

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