Newell's visita a Platense en Vicente López a puertas cerradas
(Desde las 15) Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.
20/09/2026 | 10:42Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Martín Ortega - Defensa y Justicia 2-1 Newell's - Torneo Clausura 2026
Newell’s visita este domingo a Platense, desde las 17, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro tiene como árbitro designado a Sebastián Martínez. (Desde las 15) Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.
La Lepra llega después de tres empates consecutivos. Los resultados permitieron mantener cierta estabilidad, pero también marcaron una cuenta pendiente: el equipo de Kudelka lleva tres partidos sin ganar y necesita volver a sumar de a tres.
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El objetivo es claro: no perder terreno en la pelea por los puestos de clasificación a los playoffs.
Para eso, Newell’s deberá buscar una victoria en un partido que se disputará a puertas cerradas.
Lectura rápida
¿Qué partido se jugará?
El partido es entre Newell’s y Platense en la Liga Profesional de Fútbol.
¿Quién es el árbitro del encuentro?
El árbitro designado es Sebastián Martínez.
¿Cuándo se jugará el partido?
El partido se jugará este domingo a las 17 horas.
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
Se disputará en el estadio Ciudad de Vicente López.
¿Cuál es el objetivo de Newell’s en este partido?
El objetivo es buscar una victoria y no perder terreno en la clasificación a los playoffs.