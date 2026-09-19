Mirtha Legrand mostró una mejoría: encontraron la bacteria y comenzó un tratamiento con antibióticos

FOTO: Mirtha Legrand internada: qué se sabe sobre la salud de la diva

Mirtha Legrand, de 99 años, permanece internada en el Sanatorio Mater Dei luego de haber sufrido una recaída en su cuadro respiratorio, apenas cinco días después de recibir el alta médica. Según informó el periodista Ángel de Brito, la conductora presentó una leve mejoría y los médicos lograron identificar una bacteria para orientar el tratamiento.

“Leve mejoría. Encontraron la bacteria. Batería de antibióticos. Lograron la hidratación”, informó De Brito a través de sus redes sociales. La conductora continúa bajo observación y recibe atención permanente del equipo médico.

De acuerdo con la información difundida, Mirtha pasó una noche tranquila dentro del cuadro que atraviesa y recibió la visita de integrantes de su círculo familiar más cercano, entre ellos su hija Marcela Tinayre y su nieta Juana Viale. Actualmente se encuentra en una habitación individual y su estado general es estable.

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Cómo pasó la noche Mirtha Legrand

De acuerdo con la información difundida tras la internación, Legrand atravesó la noche con tranquilidad y pudo conciliar el sueño mientras continúa con el cuadro respiratorio.

Durante las primeras horas circularon versiones sobre una eventual complicación mayor, aunque el parte oficial del Mater Dei no informó sobre un agravamiento de su estado.

Su nieta, Juana Viale, fue vista ingresando al sanatorio durante la noche del viernes, aunque no realizó declaraciones públicas sobre la salud de la conductora.

Qué se sabe sobre su evolución

El periodista especializado en salud Guillermo Lobo señaló en declaraciones televisivas que Mirtha Legrand presentó una “leve mejoría” y explicó que se encontraba en una sala de terapia.

Según su relato, la permanencia en ese sector no respondería a una mayor gravedad del cuadro, sino a la necesidad de que la conductora pueda permanecer tranquila y con un régimen restringido de visitas.

Lobo también indicó que Legrand habría atravesado un momento de ansiedad y que fue ella misma quien pidió ser internada, al sentirse más tranquila bajo atención médica.

El periodista describió su estado como “delicado pero en equilibrio” y señaló que, de acuerdo con la información que manejaba, no necesitaba asistencia mecánica para respirar.

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