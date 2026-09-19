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Juegos Suramericanos Notas

Cadena 3 y Crucijuegos llevan la radio al Fan Fest de los Juegos Suramericanos

El estudio convertido en juego es una de las propuestas para las infancias en el Parque Independencia. Miles de chicos pasan cada día por el espacio, donde pueden ponerse frente a los micrófonos, imaginar un programa y experimentar cómo es hacer radio.

19/09/2026 | 19:52Redacción Cadena 3 Rosario

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El estudio convertido en juego es una de las propuestas para las infancias en el Parque Independenci

FOTO: El estudio convertido en juego es una de las propuestas para las infancias en el Parque Independenci

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En medio del movimiento permanente de familias que recorren el Fan Fest de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en el Parque Independencia, una propuesta invita a los más chicos a dejar por un momento el rol de espectadores y convertirse en protagonistas de un programa de radio.

Se trata del estudio de Cadena 3 desarrollado junto a Crucijuegos, un espacio pensado especialmente para que los chicos puedan sentarse frente a los micrófonos, asumir el papel de conductores, imaginar entrevistas y experimentar cómo es estar al aire.

El dispositivo se transformó en una de las propuestas para las infancias dentro del Fan Fest y recibe diariamente a miles de chicos que se acercan junto a sus familias para conocerlo y jugar.

El diseño reproduce elementos reconocibles de un estudio de radio, pero los integra dentro de una estructura creada para el entretenimiento y la imaginación. Cada participante puede construir su propia experiencia: conducir, entrevistar, conversar frente al micrófono o simplemente jugar a hacer un programa.

FOTO: El estudio es una de las atracciones preferidas por los chicos en el Fan Fest.

Una propuesta que nació en Rosario

La experiencia tuvo su primera presentación pública durante ReDi 2026, el encuentro por las infancias realizado en agosto en el Parque Urquiza de Rosario.

Allí, Cadena 3 y Crucijuegos presentaron el dispositivo con la idea de transformar el universo de la radio en una experiencia de juego accesible para los más chicos.

La estructura fue pensada además para ser móvil, de manera que pueda montarse en diferentes eventos y acompañar distintas actividades.

Su llegada a los Juegos Suramericanos representa una nueva etapa para la propuesta, ahora dentro de un evento que concentra diariamente a miles de personas en el Parque Independencia.

FOTO: Miles de chicos pasan a diario por el estudio de Cadena 3 y Crucijuegos.

La radio también se juega

Mientras alrededor se desarrollan competencias, espectáculos y diferentes actividades recreativas, el estudio de Cadena 3 suma una alternativa que permite a los chicos conocer la radio desde otro lugar.

No sólo pueden verla, sino también ocupar sus espacios, tomar un micrófono y jugar a ser periodistas, entrevistadores o conductores por unos minutos.

La experiencia se integró así a la amplia agenda del Fan Fest y se convirtió en un punto de encuentro para familias que recorren el Parque Independencia durante los Juegos Suramericanos.

Con miles de chicos participando cada día, Crucijuegos y Cadena 3 llevan la radio al terreno del juego, en una propuesta que combina comunicación, creatividad e imaginación.

Lectura rápida

¿Qué propuesta se presenta en el Fan Fest? Se presenta un estudio de radio donde los chicos pueden convertirse en conductores y experimentar cómo es estar al aire.

¿Quiénes desarrollaron esta propuesta? La propuesta fue desarrollada por Cadena 3 en colaboración con Crucijuegos.

¿Cuándo se presentó por primera vez la experiencia? La experiencia tuvo su primera presentación durante ReDi 2026 en agosto.

¿Dónde se lleva a cabo esta actividad? La actividad se lleva a cabo en el Fan Fest de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en el Parque Independencia.

¿Por qué es significativa esta propuesta? Es significativa porque transforma el universo de la radio en una experiencia de juego accesible para los niños.

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