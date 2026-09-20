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Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este domingo 20 de septiembre

Este domingo 20 de septiembre, Córdoba presentará temperaturas que oscilarán entre 12° y 33°. El cielo estará parcialmente nublado y se espera una jornada calurosa con alta humedad.

20/09/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 20 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de broken clouds, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica se mantiene en 18°, mientras que la humedad es del 82%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2.57 m/s desde el norte, y la presión atmosférica es de 1003 hPa.

El clima hoy domingo 20 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 33°. A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado, con un aumento gradual de la temperatura. La humedad alta podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con temperaturas variadas. El lunes, la mínima será de 9° y la máxima de 20°, con cielo parcialmente nublado. El martes, se espera una mínima de 9° y una máxima de 21°, también con cielo parcialmente nublado. El miércoles, las temperaturas oscilarán entre 12° y 28°, manteniendo el cielo parcialmente nublado. Para el jueves, se anticipa un aumento en la temperatura, con mínima de 16° y máxima de 34°, bajo un cielo mayormente nublado. Finalmente, el viernes, la mínima será de 18° y la máxima de 29°, con cielo despejado.

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