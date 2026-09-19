Campazzo y Deck, campeones de Europa: el Real Madrid se quedó con la Supercopa de la Euroliga
Los argentinos fueron titulares en el triunfo 93-89 ante Olympiacos de Grecia en Abu Dabi. El conjunto español conquistó la primera edición del torneo.
19/09/2026 | 19:31Redacción Cadena 3
FOTO: Campazzo consiguió el primer titulo de la temporada para el Real Madrid. (Foto: CAB)
Facundo Campazzo y Gabriel Deck se consagraron campeones este sábado con el Real Madrid al vencer 93-89 a Olympiacos de Grecia en la final de la primera edición de la Supercopa de la Euroliga.
El encuentro se disputó en el Etihad Arena de Abu Dabi y tuvo parciales de 24-15, 47-43, 75-72 y 93-89 a favor del conjunto español, que sumó un nuevo trofeo internacional a sus vitrinas.
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El aporte de Campazzo y Deck
Campazzo aportó 7 puntos, con 4 de 5 en tiros libres y 1 de 5 en triples. Además, el base cordobés registró 9 asistencias y 5 rebotes —tres defensivos y dos ofensivos— en 26 minutos de juego.
Deck, por su parte, sumó 8 puntos, producto de 1 de 2 en dobles y 2 de 4 en triples. El alero santiagueño también consiguió 7 rebotes, cuatro defensivos y tres ofensivos, además de repartir 2 asistencias en 18 minutos.
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De esta manera, ambos integrantes de la Selección argentina agregaron un nuevo título a su recorrido con el Real Madrid.
El Real Madrid, dirigido por Pedro Martínez, consiguió el trofeo en su primera final de la temporada. Antes de enfrentar a Olympiacos, había superado en semifinales al BC Dubai por 98-95.
En la definición, el equipo español sostuvo la ventaja durante buena parte del encuentro y terminó imponiéndose por cuatro puntos para quedarse con la primera edición de la Supercopa de la Euroliga.
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Lectura rápida
¿Quiénes se consagraron campeones de la Supercopa de la Euroliga?
Facundo Campazzo y Gabriel Deck con el Real Madrid.
¿Qué equipo vencieron en la final?
Vencieron a Olympiacos de Grecia.
¿Dónde se disputó el encuentro?
En el Etihad Arena de Abu Dabi.
¿Cuál fue el marcador final?
El marcador final fue 93-89.
¿Quién dirigió al Real Madrid?
El equipo fue dirigido por Pedro Martínez.