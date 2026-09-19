Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy sábado 19 de septiembre.
El sorteo número 26566 de la quiniela nocturna se realizó el sábado 19 de septiembre a las 21:00, destacando el número 3626, que representa a "A primera (La Misa)". Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 26566 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el sábado 19 de septiembre a las 21:00, destacando el número a la cabeza 3626, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Misa).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3626
2° 0442
3° 5173
4° 1928
5° 6529
6° 4269
7° 3136
8° 4998
9° 9329
10° 0186
11° 4587
12° 7136
13° 4222
14° 8254
15° 9861
16° 2105
17° 4929
18° 0962
19° 7595
20° 2319
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26566 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 19 de septiembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 3626, interpretado como "A primera (La Misa)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se pueden consultar los resultados?
Los resultados están disponibles en la página de la quiniela.