Copa Davis: Tirante ganó y Argentina quedó a un punto de avanzar a los Qualifiers 2027

FOTO: Tirante ganó y Argentina quedó a un punto de avanzar a los Qualifiers 2027.

Argentina quedó a un triunfo de avanzar a los Qualifiers de la Copa Davis 2027 luego de cerrar una jornada perfecta ante Turquía en el estadio Ruca Che de Neuquén.

Thiago Tirante, 52° del ranking mundial, derrotó este sábado a Mert Alkaya, 296°, por 6-2 y 6-4 y consiguió el segundo punto de la serie.

El platense, que atraviesa el mejor momento de su carrera, confirmó el favoritismo argentino frente a un equipo turco que ocupa el puesto 33° en el ranking de naciones de la Federación Internacional de Tenis.

/Inicio Código Embebido/

¡TIRANTE PUSO EL 2-0 PARA ARGENTINA!



El tenista argentino venció a Yanki Erel por 6-2 y 6-4 para darle la ventaja al equipo de Javier Frana sobre Turquía.#CopaDavisEnDSPORTS pic.twitter.com/A0tRx11f7a — DSPORTS (@DSports) September 19, 2026

/Fin Código Embebido/

Cerúndolo había conseguido el primer punto

Antes del triunfo de Tirante, Francisco Cerúndolo había abierto la serie con una contundente victoria sobre Yanki Erel.

El argentino, ubicado en el puesto 23° del ranking mundial, se impuso por 6-0 y 6-4 ante el tenista turco, 329° del escalafón.

De esta manera, Argentina terminó la primera jornada con una ventaja de 2-0 y quedó a solamente un punto de conseguir el objetivo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La serie se disputa en Neuquén y representa la primera vez que la Copa Davis llega a la Patagonia.

El dobles puede definir la serie

El tercer punto se disputará este domingo desde las 11 y estará a cargo de la dupla argentina integrada por Guido Andreozzi y Andrés Molteni.

Andreozzi ocupa el puesto 14° del ranking de dobles, mientras que Molteni está 58°. Del otro lado estarán los turcos Tuncay Duran, 493°, y Arda Azkara, 205°.

Si Argentina consigue la victoria en el dobles, se quedará con la serie y asegurará su lugar en los Qualifiers 2027.

En caso de que Turquía logre descontar, posteriormente se disputarán los otros dos singles, aunque el quinto partido solamente será necesario si la serie llega igualada.

Argentina busca dejar atrás la caída ante Corea del Sur

El equipo argentino intenta además cerrar una etapa después de la derrota sufrida hace siete meses ante Corea del Sur.

En aquella serie, disputada en territorio surcoreano, Argentina cayó por 3-2 en una jornada marcada por varias ausencias.

Ahora, con la serie encaminada y como local en Neuquén, el conjunto nacional quedó a un solo triunfo de volver a disputar los Qualifiers de la Copa Davis.