Apagón en Buenos Aires: más de 77 mil usuarios sin luz en varios barrios
De acuerdo a los datos difundidos por Edesur, más de 77 mil usuarios se encuentran sin suministro eléctrico en la Ciudad. Las autoridades investigan las causas del apagón.
FOTO: Apagón en Buenos Aires: más de 77 mil usuarios sin luz en varios barrios
Buenos Aires, 19 de septiembre (NA) -- Esta noche, un apagón afecta a la Ciudad de Buenos Aires, lo que ha llevado a las autoridades a investigar las circunstancias que rodean este evento. Fuentes oficiales han confirmado que el personal de Bomberos de la Ciudad se encuentra en acción para ayudar a las personas atrapadas en los ascensores.
Los cortes de luz se han registrado en varios barrios porteños, entre ellos Palermo, Belgrano, Villa Urquiza, Recoleta, Flores, La Paternal, Floresta, Villa Devoto y Villa General Mitre.
Según la información proporcionada por Edesur, actualmente más de 77 mil usuarios están sin suministro eléctrico. La situación ha generado complicaciones adicionales, ya que los semáforos no funcionan en diversas áreas y en algunos lugares la luz ha comenzado a volver de manera paulatina.
Las autoridades continúan trabajando para restablecer el servicio y atender las necesidades de la población afectada.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Buenos Aires?
Un apagón afecta a la ciudad, dejando a más de 77 mil usuarios sin suministro eléctrico.
¿Cuántos usuarios están sin luz?
Más de 77 mil usuarios se encuentran sin suministro eléctrico, según Edesur.
¿Qué barrios están afectados?
Los cortes de luz se registran en Palermo, Belgrano, Villa Urquiza, Recoleta, Flores, La Paternal, Floresta, Villa Devoto y Villa General Mitre.
¿Qué están haciendo las autoridades?
Las autoridades investigan las causas del apagón y Bomberos asisten a personas atrapadas en ascensores.
¿Cómo afecta el apagón a la ciudad?
El apagón ha provocado que los semáforos no funcionen en varias zonas y que la luz regrese de manera gradual en algunos lugares.
[Fuente: Noticias Argentinas]