FOTO: Apagón en Buenos Aires: más de 77 mil usuarios sin luz en varios barrios

Buenos Aires, 19 de septiembre (NA) -- Esta noche, un apagón afecta a la Ciudad de Buenos Aires, lo que ha llevado a las autoridades a investigar las circunstancias que rodean este evento. Fuentes oficiales han confirmado que el personal de Bomberos de la Ciudad se encuentra en acción para ayudar a las personas atrapadas en los ascensores.

Los cortes de luz se han registrado en varios barrios porteños, entre ellos Palermo, Belgrano, Villa Urquiza, Recoleta, Flores, La Paternal, Floresta, Villa Devoto y Villa General Mitre.

Según la información proporcionada por Edesur, actualmente más de 77 mil usuarios están sin suministro eléctrico. La situación ha generado complicaciones adicionales, ya que los semáforos no funcionan en diversas áreas y en algunos lugares la luz ha comenzado a volver de manera paulatina.

Las autoridades continúan trabajando para restablecer el servicio y atender las necesidades de la población afectada.

Agencia NA