En vivo

La Cadena del Gol

San Lorenzo vs. Boca

Argentina

En vivo

Estadio 3

Platense vs. Newells

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Colón vs. Los Andes

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Dep. Morón vs. Godoy Cruz

Mendoza

En vivo

Estadio 3

Rosarial Central vs. Argentinos Jrs.

Rosario

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Amamos los Domingos Notas

Giros, el tributo a Fito Páez que pasó por los estudios de Cadena 3

La banda cordobesa visitó los estudios de la radio y presentó versiones instrumentales de canciones del rosarino. El 27 de septiembre tocará gratis en la Plaza España.

20/09/2026 | 14:51Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Giros, en los estudios de Cadena 3.

FOTO: Giros, en los estudios de Cadena 3.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Giros, el tributo a Fito Páez que pasó por los estudios de Cadena 3

    Amamos los Domingos

    Episodios

Giros, la banda cordobesa tributo a Fito Páez, visitó los estudios de Cadena 3 y presentó versiones instrumentales de algunas de las canciones del reconocido músico rosarino.

El grupo propone un recorrido por la obra de Páez desde una mirada propia, con el objetivo de recuperar la esencia, la energía y la sensibilidad de sus canciones sin buscar imitar al artista.

La banda toma su nombre de “Giros”, el disco que Fito Páez publicó en 1985, cuando tenía 22 años y comenzaba a consolidarse como una de las figuras del rock nacional.

En mayo pasado, el grupo realizó un homenaje a Páez con motivo de un nuevo aniversario de “El amor después del amor”, en un concierto realizado en el Cabildo.

Ahora, Giros prepara una nueva presentación para el domingo 27 de septiembre en Plaza España, en la ciudad de Córdoba. Será un concierto al aire libre y con entrada gratuita.

“Es al aire libre, un plan de domingo, con entrada gratuita, el domingo 27, y en octubre estaremos en Pétalos”, contaron sus integrantes.

Facundo Passini y Ariel Rivero fueron los músicos que estuvieron en el estudio principal de Cadena 3, donde interpretaron sus versiones instrumentales de canciones del mítico artista rosarino.

Entrevista de Chema Forte

Lectura rápida

¿Quién es Giros?
Es una banda cordobesa tributo a Fito Páez.

¿Qué presentó en Cadena 3?
Versiones instrumentales de canciones de Fito Páez.

¿Cuándo es su próxima presentación?
El domingo 27 de septiembre.

¿Dónde se llevará a cabo el concierto?
En Plaza España, en la ciudad de Córdoba.

¿Es gratuita la entrada?
Sí, será un concierto al aire libre con entrada gratuita.

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf