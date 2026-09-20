Giros, el tributo a Fito Páez que pasó por los estudios de Cadena 3

Giros, la banda cordobesa tributo a Fito Páez, visitó los estudios de Cadena 3 y presentó versiones instrumentales de algunas de las canciones del reconocido músico rosarino.

El grupo propone un recorrido por la obra de Páez desde una mirada propia, con el objetivo de recuperar la esencia, la energía y la sensibilidad de sus canciones sin buscar imitar al artista.

La banda toma su nombre de “Giros”, el disco que Fito Páez publicó en 1985, cuando tenía 22 años y comenzaba a consolidarse como una de las figuras del rock nacional.

En mayo pasado, el grupo realizó un homenaje a Páez con motivo de un nuevo aniversario de “El amor después del amor”, en un concierto realizado en el Cabildo.

Ahora, Giros prepara una nueva presentación para el domingo 27 de septiembre en Plaza España, en la ciudad de Córdoba. Será un concierto al aire libre y con entrada gratuita.

“Es al aire libre, un plan de domingo, con entrada gratuita, el domingo 27, y en octubre estaremos en Pétalos”, contaron sus integrantes.

Facundo Passini y Ariel Rivero fueron los músicos que estuvieron en el estudio principal de Cadena 3, donde interpretaron sus versiones instrumentales de canciones del mítico artista rosarino.

Entrevista de Chema Forte