Salían del boliche y los atropelló un auto que huyó: murió una chica y hay dos adolescentes heridos

Una adolescente de 17 años murió y otros dos jóvenes de 16 años resultaron heridos tras ser embestidos por un automóvil durante la mañana de este domingo en la ciudad cordobesa de La Carlota.

El siniestro ocurrió entre las 6y las 6.30 en avenida Sabatini al 900, donde, por causas que se investigan, un Suzuki Alto atropelló a tres adolescentes de 16 y 17 años que se desplazaban a pie, según detallaron fuentes policiales.

Tras el impacto, de acuerdo a las primeras informaciones brindadas por fuentes policiales, el conductor del vehículo huyó del lugar.

Un servicio de emergencias acudió al sector y constató el fallecimiento de una de las jóvenes, de 17 años.

En tanto, los otros dos adolescentes heridos fueron trasladados a un nosocomio local y al hospital de la ciudad de Río Cuarto, ambos con estado de salud reservado.

Momentos más tarde, efectivos policiales detuvieron al presunto conductor del automóvil, un hombre de 46 años, señalado como supuesto autor de homicidio culposo.

Además, los agentes secuestraron el Suzuki Alto involucrado en el siniestro. Tanto el hombre aprehendido como el vehículo quedaron a disposición de la Justicia.

Informe de Fernando Rasso