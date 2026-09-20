Salían del boliche y los atropelló un auto que huyó: murió una chica y hay dos adolescentes heridos
El siniestro ocurrió en La Carlota. Tres jóvenes que salían de un local bailable fueron alcanzados por el automóvil, cuyo conductor, según las primeras informaciones, escapó del lugar tras el hecho. Hay un detenido.
20/09/2026 | 13:33Redacción Cadena 3
FOTO: El hecho conmocionó a La Carlota.
FOTO: El hecho conmocionó a La Carlota.
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Audio. Murió una chica de 17 años y hay dos adolescentes heridos tras ser atropellados por un auto que huyó
Amamos los Domingos
Una adolescente de 17 años murió y otros dos jóvenes de 16 años resultaron heridos tras ser embestidos por un automóvil durante la mañana de este domingo en la ciudad cordobesa de La Carlota.
El siniestro ocurrió entre las 6y las 6.30 en avenida Sabatini al 900, donde, por causas que se investigan, un Suzuki Alto atropelló a tres adolescentes de 16 y 17 años que se desplazaban a pie, según detallaron fuentes policiales.
Tras el impacto, de acuerdo a las primeras informaciones brindadas por fuentes policiales, el conductor del vehículo huyó del lugar.
Un servicio de emergencias acudió al sector y constató el fallecimiento de una de las jóvenes, de 17 años.
En tanto, los otros dos adolescentes heridos fueron trasladados a un nosocomio local y al hospital de la ciudad de Río Cuarto, ambos con estado de salud reservado.
Momentos más tarde, efectivos policiales detuvieron al presunto conductor del automóvil, un hombre de 46 años, señalado como supuesto autor de homicidio culposo.
Además, los agentes secuestraron el Suzuki Alto involucrado en el siniestro. Tanto el hombre aprehendido como el vehículo quedaron a disposición de la Justicia.
Informe de Fernando Rasso
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en La Carlota? Una adolescente de 17 años murió y dos jóvenes de 16 años resultaron heridos tras ser atropellados por un automóvil.
¿Quiénes están involucrados? La víctima mortal tenía 17 años, y los heridos son dos adolescentes de 16 años. El conductor del automóvil es un hombre de 46 años.
¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió en la mañana de este domingo.
¿Dónde sucedió el accidente? El siniestro tuvo lugar en la avenida Sabatini al 900 en la ciudad de La Carlota.
¿Cómo ocurrió el accidente? Un Suzuki Alto atropelló a los adolescentes que se desplazaban a pie; el conductor huyó del lugar.
¿Por qué se detuvo al conductor? Fue detenido como presunto autor de homicidio culposo tras el accidente.