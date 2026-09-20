Apagón en Buenos Aires: 600.000 usuarios afectados por corte de luz

Buenos Aires, 20 de septiembre (NA) -- Cerca de 600.000 usuarios de Edenor y Edesur quedaron sin electricidad este sábado por la noche debido a un apagón que impactó en diversos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y en varias áreas del Conurbano, aunque la causa del problema técnico aún no ha sido determinada.

La interrupción del servicio comenzó alrededor de las 19:47 y la recuperación del suministro se dio de manera gradual en las horas posteriores, según informaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.

Este corte generó complicaciones adicionales en las calles, con semáforos y luminarias fuera de servicio, además de edificios que se quedaron completamente a oscuras. Las zonas más afectadas incluyeron Palermo, Belgrano, Villa Urquiza, Villa Crespo, La Paternal y Las Cañitas, así como también localidades de la provincia de Buenos Aires.

En el pico del apagón, se registraron aproximadamente 519.000 usuarios de Edenor y más de 77.000 de Edesur sin servicio. Para las 22:20, esta cifra se redujo a 3.721 clientes sin suministro: 2.885 de Edenor y 836 de Edesur. El servicio se normalizó durante las primeras horas del domingo.

Por el momento, no se ha aclarado públicamente la razón del apagón. Edesur comunicó que había ocurrido una "falla en el sistema" y que el problema era ajeno a la compañía, pero no ofreció detalles sobre lo que causó la interrupción que dejó sin electricidad a cientos de miles de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires.