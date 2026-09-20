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Atlético de Madrid venció al Real Madrid y se quedó con un derbi picante

Fue 2-1 en el Estadio Metropolitano, con goles de Alejandro Grimaldo y Jonathan David. Descontó Rüdiger. "El Cuti" Romero y Giuliano Simeone fueron titulares en "El Colchonero". Julián Álvarez entró en el complemento.

20/09/2026 | 13:22Redacción Cadena 3

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Real y Atlético, un clásico de alto vuelo (Foto: @realmadrid)

FOTO: Real y Atlético, un clásico de alto vuelo (Foto: @realmadrid)

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Atlético de Madrid venció este domingo 2-1 al Real Madrid en el Estadio Metropolitano y se quedó con un derbi picante por una nueva jornada de LaLiga.

Los goles del “Colchonero” fueron convertidos por Alejandro Grimaldo y Jonathan David, mientras que Antonio Rüdiger marcó el descuento para el conjunto visitante sobre el cierre del partido.

En el equipo dirigido por Diego Simeone fueron titulares los argentinos Cristian “Cuti” Romero y Giuliano Simeone

En tanto, Julián Álvarez ingresó en el complemento.

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Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el derbi?
El Atlético de Madrid ganó el derbi 2-1 al Real Madrid.

¿Quiénes anotaron los goles?
Los goles del Atlético de Madrid fueron anotados por Alejandro Grimaldo y Jonathan David, y Antonio Rüdiger anotó para el Real Madrid.

¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se jugó este domingo.

¿Dónde se llevó a cabo el encuentro?
El encuentro se llevó a cabo en el Estadio Metropolitano.

¿Quién dirigió al Atlético de Madrid?
El equipo fue dirigido por Diego Simeone.

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