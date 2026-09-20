Atlético de Madrid venció al Real Madrid y se quedó con un derbi picante

FOTO: Real y Atlético, un clásico de alto vuelo (Foto: @realmadrid)

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Atlético de Madrid venció este domingo 2-1 al Real Madrid en el Estadio Metropolitano y se quedó con un derbi picante por una nueva jornada de LaLiga.

Los goles del “Colchonero” fueron convertidos por Alejandro Grimaldo y Jonathan David, mientras que Antonio Rüdiger marcó el descuento para el conjunto visitante sobre el cierre del partido.

En el equipo dirigido por Diego Simeone fueron titulares los argentinos Cristian “Cuti” Romero y Giuliano Simeone.

En tanto, Julián Álvarez ingresó en el complemento.

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