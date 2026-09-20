Funeral de Estado en Hong Kong rinde homenaje a Tung Chee-hwa, primer líder tras la colonia británica

FOTO: Funeral de Estado en Hong Kong honra a Tung Chee-hwa, primer líder poscolonial de la ciudad

HONG KONG (AP) — Hong Kong llevó a cabo un funeral de Estado el domingo en honor a su primer líder poscolonial, Tung Chee-hwa, quien guió a la ciudad durante sus primeros años tras el regreso a China en 1997. La ceremonia fue un evento significativo, marcando el tercer funeral de Estado en la excolonia británica desde la transferencia de soberanía.

Tung, un prominente magnate naviero, ocupó el cargo de jefe ejecutivo de Hong Kong desde 1997 hasta 2005. Falleció el 8 de septiembre a los 89 años. Su gestión estuvo marcada por desafíos como la crisis financiera asiática, el brote de SARS y numerosas protestas públicas.

En la ceremonia, Shi Taifeng, miembro del Politburó del Partido Comunista Chino, elogió a Tung como un amigo cercano del partido y un patriota destacado, según lo reportado por la agencia oficial de noticias Xinhua. Además, destacó su papel crucial en el desarrollo del marco de "un país, dos sistemas", que regula Hong Kong y la cercana Macao.

El funeral se llevó a cabo con una gran solemnidad, donde coronas de flores adornaron el muro exterior de la Funeraria de Hong Kong. El féretro de Tung estaba cubierto con una bandera china y fue retirado tras la ceremonia sin la presencia de medios de comunicación en el interior.

La ceremonia fue asistida por aproximadamente 200 personas, incluidos funcionarios de Beijing y líderes políticos locales. Entre los asistentes se encontraba Xia Baolong, director de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao. El público también tuvo la oportunidad de presentar sus condolencias en tres puntos habilitados en la ciudad.

La llegada de Tung al poder en 1997 coincidió con una crisis financiera que afectó a la economía de Hong Kong. En 2003, la epidemia de SARS resultó en la muerte de casi 300 personas en la ciudad y provocó un nuevo golpe a la economía local. Ese mismo año, una gran manifestación de medio millón de personas se opuso a un proyecto de ley del gobierno considerado una amenaza para las libertades civiles. La presión social llevó a que el gobierno archivara el plan y Tung renunciara en 2005 por motivos de salud.

Las protestas de 2003 marcaron el inicio de una serie de movilizaciones prodemocracia que culminaron en 2019, seguidas por una represión y la imposición de una ley de seguridad nacional por parte de Beijing en 2020.

Después de dejar el cargo, Tung fue nombrado vicepresidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, el principal órgano asesor político del país. En 2019, recibió reconocimientos y medallas nacionales por sus contribuciones a la nación.